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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський показав кадри влучання ракети по ринку у Костянтинівці

Удар по Костянтинівці

Президент України Володимир Зеленський показав кадри ракетного удару по ринку у Костянтинівці Донецької області.

Відповідне відео він опублікував у своєму Тelegram-каналі.

На кадрах видно, як російська ракета (попередньо балістична) влучає у кіоски місцевого базару, де звичайні мирні мешканці купували продукти та товари для дому.

– Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь. На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Мої співчуття всім, хто втратив рідних! Якнайшвидше треба перемогти це російське зло, – написав президент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Донецька область, ракетний удар, Російська агресія
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