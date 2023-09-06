Зеленський показав кадри влучання ракети по ринку у Костянтинівці
Президент України Володимир Зеленський показав кадри ракетного удару по ринку у Костянтинівці Донецької області.
Відповідне відео він опублікував у своєму Тelegram-каналі.
На кадрах видно, як російська ракета (попередньо балістична) влучає у кіоски місцевого базару, де звичайні мирні мешканці купували продукти та товари для дому.
– Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь. На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Мої співчуття всім, хто втратив рідних! Якнайшвидше треба перемогти це російське зло, – написав президент.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Завантаження