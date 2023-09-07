Панические настроения не оправданы: эксперт о подготовке к отопительному сезону 2023-2024
Украинские энергетики обеспечивают нормальную подготовку к отопительному сезону 2023-2024.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
— Украинские инженеры в чрезвычайных условиях обеспечивают нормальную подготовку к зиме. Я считаю, что панические настроения, которые некоторые в пространстве развивают, не подлежат серьезному анализу. Я полностью согласен с президентом Владимиром Зеленским, что сделано уже много, но “почивать на лаврах” еще рано, — подчеркнул он.
Омельченко отметил, что зимой в отдельные часы может быть дефицит электроэнергии, однако Украина решит эту проблему благодаря импорту из Европы.
Также эксперт добавил, что зимой возможны плановые отключения света, но их будет “меньше, чем в прошлом году”.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский посвятил заседание Ставки подготовке энергосистемы к зиме.
Участники обсудили комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от российских ударов.
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