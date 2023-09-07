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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Панічні настрої не виправдані: експерт про підготовку до опалювального сезону 2023-2024

електроенергія
Фото: Pixabay

Українські енергетики забезпечують нормальну підготовку до опалювального сезону 2023-2024.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

– Українські інженери в надзвичайних умовах забезпечують нормальну підготовку до зими. Я вважаю, що панічні настрої, які дехто в просторі розвиває, не підлягають серйозному аналізу. Я повністю згоден з президентом Володимиром Зеленським, що зроблено вже багато, але “спочивати на лаврах” ще зарано, – наголосив він.

Омельченко зазначив, що взимку в окремі години може бути дефіцит електроенергії, однак Україна вирішить цю проблему завдяки імпорту з Європи.

Також експерт додав, що взимку можливі планові відключення світла, але їх буде “менше, ніж минулого року”.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський присвятив засідання Ставки підготовці енергосистеми до зими.

Учасники обговорили комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських ударів.

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Війна в Україні, Енергетика, Опалення, Опалювальний сезон
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