Рекордная жара выбила энергетиков из графика подготовки к отопительному сезону — Коваленко

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что уже несколько дней подряд в Украине потребление электроэнергии превышает предыдущий показатель, устанавливая новые рекорды.

Причина этого — рекордно высокие температуры воздуха, которые выбили энергетиков из графиков ремонтов оборудования и подготовки к отопительному сезону.

— Из-за этого коллегам приходится выводить те энергоблоки электростанций, которые были отправлены в ремонт, чтобы готовиться к отопительному периоду. И это при том, что в части областей произошли аварийные отключения из-за непогоды, и они не пользовались электроэнергией, — написал он на своей странице в Facebook.

Чтобы покрыть растущее потребление, Украина берет аварийную помощь из энергетических систем соседних стран, в частности Польши, Румынии, Словакии и Молдовы.

По словам Коваленко, сейчас импорт электроэнергии — едва ли не единственная возможность выдержать и не отключать потребителей.

– И хотя сегодня-завтра по прогнозам — последние жаркие дни, предыдущая неделя все же немного выбила энергетиков из графиков ремонтов к осенне-зимнему периоду. Я очень надеюсь, что в дальнейшем мы все будем более сознательно относиться к ситуации и, экономя, дадим энергосистеме шанс на восстановление, – добавил руководитель компании.

Напомним, председатель Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий в комментарии Фактам ICTV рассказал, что по состоянию на начало августа ремонтные бригады восстановили 70-80% электросетей.

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