Рекордная жара выбила энергетиков из графика подготовки к отопительному сезону — Коваленко
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что уже несколько дней подряд в Украине потребление электроэнергии превышает предыдущий показатель, устанавливая новые рекорды.
Причина этого — рекордно высокие температуры воздуха, которые выбили энергетиков из графиков ремонтов оборудования и подготовки к отопительному сезону.
— Из-за этого коллегам приходится выводить те энергоблоки электростанций, которые были отправлены в ремонт, чтобы готовиться к отопительному периоду. И это при том, что в части областей произошли аварийные отключения из-за непогоды, и они не пользовались электроэнергией, — написал он на своей странице в Facebook.
Чтобы покрыть растущее потребление, Украина берет аварийную помощь из энергетических систем соседних стран, в частности Польши, Румынии, Словакии и Молдовы.
По словам Коваленко, сейчас импорт электроэнергии — едва ли не единственная возможность выдержать и не отключать потребителей.
– И хотя сегодня-завтра по прогнозам — последние жаркие дни, предыдущая неделя все же немного выбила энергетиков из графиков ремонтов к осенне-зимнему периоду. Я очень надеюсь, что в дальнейшем мы все будем более сознательно относиться к ситуации и, экономя, дадим энергосистеме шанс на восстановление, – добавил руководитель компании.
Напомним, председатель Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий в комментарии Фактам ICTV рассказал, что по состоянию на начало августа ремонтные бригады восстановили 70-80% электросетей.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев