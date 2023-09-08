Настоящая спецоперация. Украина вернула домой 9 детей

Украине удалось вернуть домой девять украинских детей.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

— Истории этих детей — впечатляют. Я неоднократно подчеркивал, что каждое возвращение, как спецоперация. Ведь судьбы детей разные, но каждому из них пришлось пройти через испытания, — написал он в своем Telegram.

Лубинец рассказал, что двое детей долгое время находились на временно оккупированной территории, и теперь, наконец, удалось вернуть их родителям.

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Также удалось вернуть домой парня, которого россияне обвинили в подрыве моста, месяц держали в тюрьме и допрашивали.

— Он прошел все круги ада, в том числе и фильтрацию. Но теперь он с мамой, в Украине. Конечно, из соображений безопасности, мы не можем разглашать многие детали возвращения, но можем поделиться эмоциями радости, — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, 1 сентября Украина вернула еще 11 детей, которых похитили российские оккупанты.

Источник : Офис омбудсмена Украины

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