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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Справжня спецоперація. Україна повернула додому 9 дітей

Справжня спецоперація. Україна повернула додому 9 дітей
Фото: Офіс Омбудсмана України

Україні вдалося повернути додому девʼять українських дітей.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. 

– Історії цих дітей – вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування, – написав він у своєму Telegram.

Лубінець розповів, що двоє діток довгий час перебували на тимчасово окупованій території, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам. 

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Також вдалося повернути додому хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. 

Справжня спецоперація. Україна повернула додому 9 дітей

Фото: Дмитро Лубінець

Справжня спецоперація. Україна повернула додому 9 дітей

Фото: Дмитро Лубінець

– Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні. Звісно, з безпекових міркувань, ми не можемо розголошувати багато деталей повернення, але можемо поділитися емоціями радості, – підкреслив омбудсман.

Нагадаємо, 1 вересня Україна повернула ще 11 дітей, яких викрали російські окупанти.

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Джерело: Офіс омбудсмена України
Війна в Україні, Дмитро Лубінець, Російська агресія
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