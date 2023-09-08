Справжня спецоперація. Україна повернула додому 9 дітей

Україні вдалося повернути додому девʼять українських дітей.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

– Історії цих дітей – вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування, – написав він у своєму Telegram.

Лубінець розповів, що двоє діток довгий час перебували на тимчасово окупованій території, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам.

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Також вдалося повернути додому хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували.

– Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні. Звісно, з безпекових міркувань, ми не можемо розголошувати багато деталей повернення, але можемо поділитися емоціями радості, – підкреслив омбудсман.

Нагадаємо, 1 вересня Україна повернула ще 11 дітей, яких викрали російські окупанти.

Джерело : Офіс омбудсмена України

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