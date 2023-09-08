Справжня спецоперація. Україна повернула додому 9 дітей
Україні вдалося повернути додому девʼять українських дітей.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
– Історії цих дітей – вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування, – написав він у своєму Telegram.
Лубінець розповів, що двоє діток довгий час перебували на тимчасово окупованій території, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам.
Також вдалося повернути додому хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували.
– Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні. Звісно, з безпекових міркувань, ми не можемо розголошувати багато деталей повернення, але можемо поділитися емоціями радості, – підкреслив омбудсман.
Нагадаємо, 1 вересня Україна повернула ще 11 дітей, яких викрали російські окупанти.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик