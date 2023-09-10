РФ атакует Украину недавно выпущенным вооружением — ГУР

В августе войска РФ обстреливали Украину ракетным вооружением, выпущенным в третьем квартале 2023 года.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, в прошлом году россияне полностью перевели экономику на военный лад.

Сейчас смотрят

— Оборонно-промышленный комплекс сегодня пытается нарастить свои усилия по выпуску, как они называют, высокотехнологичных видов вооружения. И мы видим, что те же удары, которые сейчас наносятся, особенно начиная с мая месяца, то, что выпускается на их предприятиях, сразу идет в войска, и сразу применяется по нашему государству, — заявил Скибицкий.

Он отметил, что ракеты, которыми россияне нанесли удар по Кривому Рогу в мае, были выпущены в апреле.

— То же — ракетные удары в августе месяце, а ракетное вооружение было выпущено в третьем квартале этого года, — добавил разведчик.

Скибицкий отметил, что для прекращения российских атак необходимо нейтрализовать выпуск такой продукции, которая применяется для военных целей.

— Здесь мы работаем вместе с международным сообществом, потому что есть много аспектов. Это и международные санкции по поставкам соответствующих применяемых комплектующих элементов. Это перекрытие всех каналов поставок через другие страны… И третий аспект — военный, это нанесение ударов, уничтожение предприятий, которые производят смертоносное вооружение, — рассказал заместитель начальника ГУР.

Ранее в ГУР рассказали, каких действий ждать от РФ осенью.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.