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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Путін хоче зберегти “білу Росію”, цілеспрямовано посилаючи нацменшини вмирати в Україну – Снайдер

Тімоті Снайдер
Фото: Getty Images

Розв’язана Росією війна є геноцидом не лише для українського народу, а й для деяких народів РФ. Москва цілеспрямовано посилає представників національних меншин вмирати в Україну. 

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів американський історик та письменних Тімоті Снайдер.

– Так Путін хоче утримати білу Росію, а це сама по собі геноцидна ідея. Саме тому він відправляє національні меншини, зокрема кримських татар, вмирати в Україну. Я вважаю, що це ще один вимір геноциду, – сказав він. 

Історик зазначив, що на росіянах лежить колективна відповідальність за всі криваві злочини, скоєні проти українського народу.

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На думку Снайдера, кремлівський диктатор Володимир Путін перетворив Росію на фабрику геноциду.

Нагадаємо, Тімоті Снайдер зібрав для України понад $1 268 000 на Ловця Shahed через глобальну ініціативу UNITED24. Шість таких систем вже захищають енергетичні об’єкти від російських атак.

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Війна в Україні, Геноцид, Російська агресія, Тімоті Снайдер
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