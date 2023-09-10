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РФ разгорнула на кордоні з Україною майже півсотні Іскандерів – Скібіцький

Іскандер
Фото: СБУ

Росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу Іскандер вздовж кордону України.

Про це на зустрічі Ялтинської європейської стратегії розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, саме цим комплексом РФ завдала ударів 8 вересня, застосувавши балістичні й крилаті ракети.

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– Росія уздовж кордону з Україною на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу Іскандер. Саме цим комплексом (8 вересня, – Ред.) завдавалися ударів. І балістичними ракетами, і крилатими ракетами також з комплексу Іскандер. Таким чином, відбувається методичне знищення насамперед цивільних обʼєктів нашої держави, – сказав Скібіцький.

Нагадаємо, що зранку 8 вересня війська РФ могли вдарити по Кривому Рогу ракетою Іскандер-К.

Війна в Україні, Кривий Ріг, Ракета, Ракетні удари Росії, Росія
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