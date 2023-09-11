Система Starlink должна остаться полностью доступной для украинцев — Блинкен

Спутниковая система Starlink Илона Маска является “жизненно важным инструментом” для Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Bloomberg.

— На что мы надеемся и ожидаем, так это на то, что технология останется полностью доступной для украинцев, — сказал он.

Госсекретарь США отказался комментировать сообщения о том, что в прошлом году миллиардер Илон Маск отключил Starlink вблизи оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский флот.

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Отвечая на вопрос, должен ли Маск столкнуться с последствиями, Блинкен заявил, что не может говорить о конкретном эпизоде.

— Вот что я могу вам сказать: Starlink был жизненно важным инструментом для общения украинцев друг с другом, и особенно для военных, чтобы общаться во время защиты всей территории Украины, — сказал Блинкен.

Недавно глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что некоторое время Starlink действительно не работали возле Крыма, но сейчас на них держится вся линия фронта.

Источник : Bloomberg

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