Система Starlink має залишитися повністю доступною для українців – Блінкен

Супутникова система Starlink Ілона Маска є “життєво важливим інструментом” для України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Bloomberg.

– На що ми сподіваємося і очікуємо, так це на те, що технологія залишиться повністю доступною для українців, – сказав він.

Держсекретар США відмовився коментувати повідомлення про те, що минулого року мільярдер Ілон Маск відключив Starlink поблизу окупованого Криму, щоб зірвати атаку ЗСУ на російський флот.

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Відповідаючи на запитання, чи повинен Маск зіткнутися з наслідками, Блінкен заявив, що не може говорити про конкретний епізод.

– Ось що я можу вам сказати: Starlink був життєво важливим інструментом для спілкування українців один з одним, і особливо для військових, щоб спілкуватися під час захисту всієї території України, – сказав Блінкен.

Нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що певний час Starlink дійсно не працювали біля Криму, але зараз на них тримається вся лінія фронту.

Джерело : Bloomberg

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