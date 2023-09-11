Пытки россиян в отношении украинцев являются частью государственной политики Кремля — ООН

Пытки, применяемые российскими офицерами в отношении украинцев на оккупированных территориях, являются систематической, одобряемой государством политикой.

Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс, сообщает The New York Times.

По ее словам, свидетели рассказывали достоверные истории, подтверждающие постоянную практику применения пыток, включая изнасилование и избиение, в различных местах содержания под российской оккупацией и среди украинских солдат, попавших в плен к войскам РФ.

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— Это не случайность, не аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию и наказанию с целью получения информации и признаний, — подчеркнула Эдвардс.

Она отметила, что отсутствие реакции со стороны Кремля на многочисленные случаи насилия над задержанными и пленными равносильно молчаливому одобрению пыток.

— Российские власти до сих пор не направили директиву своим солдатам и военному командованию, которая бы информировала их о том, что пытки и подобные виды задержаний и допросов недопустимы. Они отрицают, что делают это, но покажите мне военную директиву, запрещающую пытки, — добавила спецдокладчик ООН.

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