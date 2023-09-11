Тортури росіян щодо українців є частиною державної політики Кремля – ООН
Тортури, що застосовуються російськими офіцерами щодо українців на окупованих територіях, є систематичною, схвалюваною державою політикою.
Про це заявила спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джілл Едвардс, повідомляє The New York Times.
За її словами, свідки розповідали достовірні історії, які підтверджують постійну практику застосування тортур, включно зі зґвалтуванням і побиттям, у різних місцях утримання під російською окупацією та серед українських солдатів, які потрапили в полон до військ РФ.
– Це не випадковість, не аномальна поведінка. Це організовано як частина державної політики із залякування і покарання з метою отримання інформації та зізнань, – наголосила Едвардс.
Вона зазначила, що відсутність реакції з боку Кремля на численні випадки насильства над затриманими та полоненими рівносильна мовчазному схваленню тортур.
– Російська влада досі не надіслала директиву своїм солдатам і військовому командуванню, яка б інформувала їх про те, що тортури і подібні види затримань і допитів неприпустимі. Вони заперечують, що роблять це, але покажіть мені військову директиву, що забороняє тортури, – додала спецдоповідач ООН.
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