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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Тортури росіян щодо українців є частиною державної політики Кремля – ООН

Тортури росіян щодо українців є частиною державної політики Кремля – ООН

Тортури, що застосовуються російськими офіцерами щодо українців на окупованих територіях, є систематичною, схвалюваною державою політикою.

Про це заявила спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джілл Едвардс, повідомляє The New York Times.

За її словами, свідки розповідали достовірні історії, які підтверджують постійну практику застосування тортур, включно зі зґвалтуванням і побиттям, у різних місцях утримання під російською окупацією та серед українських солдатів, які потрапили в полон до військ РФ.

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– Це не випадковість, не аномальна поведінка. Це організовано як частина державної політики із залякування і покарання з метою отримання інформації та зізнань, – наголосила Едвардс.

Вона зазначила, що відсутність реакції з боку Кремля на численні випадки насильства над затриманими та полоненими рівносильна мовчазному схваленню тортур.

– Російська влада досі не надіслала директиву своїм солдатам і військовому командуванню, яка б інформувала їх про те, що тортури і подібні види затримань і допитів неприпустимі. Вони заперечують, що роблять це, але покажіть мені військову директиву, що забороняє тортури, – додала спецдоповідач ООН.

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Війна в Україні, ООН, Російська агресія
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