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Еще 2 корпуса Киево-Печерской лавры вернули под контроль государства — Минкульт

Києво-Печерська лавра
Фото: Depositphotos

12 сентября комиссия Национального заповедника Киево-Печерская лавра вернула в государственное пользование 63-й и 64-й корпуса на территории Нижней лавры.

Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

Информируют, что в этих корпусах были Киевская духовная академия и семинария Украинской православной церкви Московского патриархата. Они освободили помещения.

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По словам и.о. директора заповедника Максима Остапенко, сейчас уже 13 объектов примерно из 40 полноценных сооружений, которыми пользовался монастырь, вернули под контроль государства.

Он добавил, что в пользование УПЦ МП всего передавали 79 объектов, среди которых есть также и подпорные стенки, замощение, МАФы.

Справка. Киево-Печерская лавра условно разделена на две части — Верхнюю и Нижнюю. В Верхней лавре функционирует Национальный историко-культурный заповедник, а в Нижней — мужской монастырь.

Напомним, что в марте Киево-Печерская лавра разорвала договор об аренде с УПЦ МП. При этом митрополит Павел заявил, что его церковь не намерена покидать лавру, по крайней мере до окончания судебных разбирательств.

С того момента в Киево-Печерской лавре начала работу совместная комиссия по принятию зданий в государственное пользование.

Киево-Печерская лавра, УПЦ МП
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