Ще 2 корпуси Києво-Печерської лаври повернули під контроль держави – Мінкульт

12 вересня комісія Національного заповідника Києво-Печерська лавра повернула у державне користування 63-й та 64-й корпуси на території Нижньої лаври.

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Інформують, що в цих корпусах були Київська духовна академія та семінарія Української православної церкви московського патріархату. Вони звільнили приміщення.

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За словами в.о. директора заповідника Максима Остапенка, наразі вже 13 об’єктів приблизно із 40 повноцінних споруд, якими користувався монастир, повернули під контроль держави.

Він додав, що в користування УПЦ МП всього передавали 79 об’єктів, серед яких є також і підпірні стінки, замощення, МАФи.

Довідка. Києво-Печерська лавра умовно розділена на дві частини — Верхню та Нижню. У Верхній лаврі функціонує Національний історико-культурний заповідник, а в Нижній — чоловічий монастир.

Нагадаємо, що у березні Києво-Печерська лавра розірвала договір про оренду з УПЦ МП. Проте митрополит Павло заявив, що його церква не має наміру покидати лавру, принаймні до закінчення судових розглядів.

З того моменту у Києво-Печерській лаврі розпочала роботу спільна комісія з прийняття будівель у державне користування.

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