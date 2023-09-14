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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Навести удар по флоту РФ допомогли севастопольці – Атеш

Навести удар по флоту РФ допомогли севастопольці – Атеш

Представники військового партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України Атеш заявили, що навели ракетний удар по флоту окупантів у Севастополі.

Про це рух проінформувало у Telegram.

У повідомленні йдеться, що протягом минулого тижня партизани вели активну діяльність з виявлення важливих військових цілей противника. Також Атеш подякував севастопольцям, які щодня надсилають дані, фотографії та координати з цінною інформацією.

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– Були задіяні агенти з різних сфер: цивільні, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії та працівники ремонтного заводу (на ньому відбувався останній етап ремонту однієї з цілей). Наслідками роботи зрештою стало те, що великий десантний корабель Мінськ і підводний човен Ростов-на-Дону успішно уражені, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько 03:00 ночі 13 вересня після вибухів почалася масштабна пожежа на Севастопольському морському заводі у тимчасово окупованому Криму.

Через деякий час Міноборони Росії підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.

Фото: АТЕШ

Війна в Україні, Крим, партизани, Севастополь
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