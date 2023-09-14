Навести удар по флоту РФ допомогли севастопольці – Атеш
Представники військового партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України Атеш заявили, що навели ракетний удар по флоту окупантів у Севастополі.
Про це рух проінформувало у Telegram.
У повідомленні йдеться, що протягом минулого тижня партизани вели активну діяльність з виявлення важливих військових цілей противника. Також Атеш подякував севастопольцям, які щодня надсилають дані, фотографії та координати з цінною інформацією.
– Були задіяні агенти з різних сфер: цивільні, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії та працівники ремонтного заводу (на ньому відбувався останній етап ремонту однієї з цілей). Наслідками роботи зрештою стало те, що великий десантний корабель Мінськ і підводний човен Ростов-на-Дону успішно уражені, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, близько 03:00 ночі 13 вересня після вибухів почалася масштабна пожежа на Севастопольському морському заводі у тимчасово окупованому Криму.
Через деякий час Міноборони Росії підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.
Фото: АТЕШ
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