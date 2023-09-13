С июля Россия уничтожила 280 тыс. тонн украинского зерна – FT

В течение последних двух месяцев Россия регулярно наносит удары по дунайским портам Украины с помощью беспилотников.

По данным Украины, целью РФ является разрушение экономической инфраструктуры Украины и экспортных маршрутов, созданных для прорыва морской блокады Черного моря.

Украина, производящая половину мирового экспорта подсолнечного масла и 10% пшеницы, за последние 12 месяцев экспортировала через Дунай около 35 млн тонн зерна. Наряду с железнодорожными перевозками через Европу это обеспечило жизненно важную экономическую поддержку военных действий страны против российских захватчиков.

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Однако, пишет FT, вопрос в том, как долго украинские компании смогут покрывать дополнительные расходы на эти альтернативные маршруты.

Данный вопрос стал актуальным, особенно после того, как 17 июля президент России Владимир Путин приостановил действие соглашения, заключенного при посредничестве ООН, которое позволяло безопасно экспортировать 33 млн тонн украинского зерна через Черное море.

По данным правительства Великобритании, российские беспилотники и ракетные удары в Украине с июля уничтожили 280 тыс. тонн хранящегося зерна.

— Все чаще украинским фермерам нет смысла заниматься зерновыми культурами, поскольку они просто теряют деньги, — говорит Евгений Осипов, генеральный директор одной из крупнейших агропромышленных компаний Украины Kernel.

По его прогнозам, высокие затраты приведут к сокращению производства зерна в Украине и снижению экспорта в 2024 году в два раза по сравнению с прошлогодним уровнем — до 35 млн тонн.

Согласно индексу продовольственных цен ФАО ООН, мировые цены на пшеницу в августе упали на 3,8% по сравнению с июлем, что означает, что цены сейчас значительно ниже уровня, до которого они резко выросли в прошлом году после полномасштабного вторжения России в Украину.

При этом FT отмечает, что перенаправление украинского экспорта через Дунай стало непростой логистической задачей.

В Измаил и близлежащий придунайский порт Рени зерно везут так много грузовиков, что очереди могут достигать 35 км. Чтобы сохранить дорожное покрытие в летний период, грузовики могут двигаться только ночью или при дневной температуре ниже 28°C. Затем зерно перегружается на баржи, которые по внутренним водным путям доставляются в румынский черноморский порт Констанца, где груз перегружается на более крупные морские танкеры.

Это также связано со значительными затратами. По оценкам Виктора Берестенко, президента Ассоциации международных экспедиторов Украины, экспорт тонны зерна в Египет через Дунай обходится примерно в $116 за тонну, тогда как до вторжения России в прошлом году эта цена составляла около $69.

Даже когда российское зерновое соглашение было в силе, промедление российских инспекторов, обязанных проверять украинские грузы на море, привело к тому, что транспортные расходы оказались не намного ниже.

По оценкам Андрея Соколова, партнера компании Tully Logistics, стоимость двухмесячной задержки российскими инспекторами примерно эквивалентна стоимости дунайских маршрутов. В среднем, по его словам, задержки составляют от одного до двух месяцев.

— Мое мнение, что Россия пошла на эту зерновую сделку только потому, что контролировала ее, — сказал Соколов.

FT указывает, что в качестве первого шага по восстановлению черноморских судоходных путей Украина нанесла авиаудары с беспилотников по российским военно-морским базам в оккупированном Крыму. Такие удары также угрожают российскому торговому судоходству, нанося удары с морского беспилотника по российскому танкеру и военному кораблю на военно-морской базе в Новороссийске.

— Военно-морской флот России теперь с трудом может действовать в Черном море, — так прокомментировал украинские атаки один из высокопоставленных западных чиновников.

По его словам, Черное море “становится более конкурентным пространством, наряду с борьбой на суше”.

Официальный Киев также открыл так называемый гуманитарный коридор через Черное море. Несколько грузовых судов, включая судно Джозеф Шульте, вышли из морских портов Одессы, огибая украинское побережье, пока не достигли безопасных вод стран-членов НАТО — Румынии и Болгарии. Но ни одно судно не рискнуло отправиться в обратный путь.

— Было бы хорошо, если бы пустые суда также приходили за грузами, — говорит Александр Мироненко, главный операционный директор крупнейшего в Украине производителя стали Метинвест, который провел через коридор три судна.

FT пишет, что, кроме Измаила, на других причалах также ведется погрузка на многочисленные суда. Несмотря на угрозу безопасности, связанную с почти ежедневными ударами российских беспилотников, по данным судоходства, в субботу в порту Измаила находилось до 89 судов, а выше по течению в Рени — еще 27.

— Преимущество Дуная заключается в том, что здесь есть несколько мест, где можно осуществлять погрузку, а инфраструктура распределена. Это также означает, что Украина не пляшет под дудку России, — сказал Андрей Вадатурский, генеральный директор компании Нибулон и член семьи, владеющей компанией.

Украинские фермеры и грузоотправители считают, что пропускная способность Дуная может быть увеличена. Но даже в этом случае его высокая стоимость означает, что Черное море должно быть вновь открыто для здоровья украинской экономики — с российским сотрудничеством или без него.

— Черноморский коридор — это не только зерновой коридор. Он должен быть экспортным коридором. Через Черное море проходит вся экономика Украины, — говорит Андрей Ставницер, совладелец и генеральный директор компании ТИС, оператора терминала в черноморском порту Южный.

Этому может способствовать схема, которую Украина дорабатывает с мировыми страховщиками. Цель — обеспечить страхование до 30 судов, ежемесячно следующих в Украину по коридору, при этом убытки в размере до $30 млн будут покрываться за счет государственных средств, находящихся на эскроу-счете.

— В конечном итоге, вероятно, произойдет то, что русские будут продолжать атаковать нашу портовую инфраструктуру, а мы будем контратаковать морскими беспилотниками, — сказал Ставницер. — Это будет полномасштабная пиратская операция с обеих сторон.

Фото: Сили оборони Півдня України

Источник : Financial Times

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