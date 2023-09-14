Порт опустел, в городе паника: партизаны о ситуации в Евпатории после “хлопков”
Во временно оккупированном городе Евпатория (Крым) наблюдается паника после ночных “хлопков”. А местный порт опустел – оккупанты забрали куда-то свои корабли.
Об этом сообщили в военном партизанском движении Атеш со ссылкой на источники.
– После сегодняшнего попадания в рашистское ПВО возле Евпатории все корабли куда-то уплыли, морской порт пуст. У людей панические настроения, теперь все ждут постоянных прилетов, потому что ПВО уже нет, — отмечается в сообщении.
После неспокойной ночи некоторые школы в оккупированном городе были закрыты.
Что известно о ночных взрывах в Евпатории
В ночь на 14 сентября Вооруженные силы Украины ударили по расположению российской системы ПВО вблизи оккупированной Евпатории. По данным местных пабликов, был прилет в районе села Уютное.
Российское Минобороны утверждало, что атаку совершили беспилотники. В ВСУ не озвучивали, каким оружием был нанесен удар.
Есть информация, что был поражен российский комплекс ПВО С-400 Триумф. OSINT-аналитики писали, что установку ПВО еще летом 2022 года “засветили” отдыхающие в Евпатории, которые фотографировались на ее фоне.
Как объяснила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, возле Евпатории сосредоточено много военных объектов РФ. Они являются законными целями для Украины.
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