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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Порт спорожнів, у місті паніка: партизани про ситуацію в Євпаторії після “бавовни”

Одеса - пляж
Фото: УНІАН

У тимчасово окупованому місті Євпаторія (Крим) спостерігається паніка після нічної “бавовни”. А місцевий порт спорожнів – окупанти забрали кудись свої кораблі.

Про це повідомили у військовому партизанському русі Атеш із посиланням на джерела.

– Після сьогоднішнього влучання в рашистське ППО біля Євпаторії всі кораблі кудись попливли, морський порт порожній. У людей панічні настрої, тепер усі чекають на постійні прильоти, тому що ППО вже немає, – зазначається в повідомленні.

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Після гучної ночі деякі школи в окупованому місті були закриті.

Що відомо про нічні вибухи в Євпаторії

У ніч на 14 вересня Збройні сили України вдарили по розташуванню російської системи ППО поблизу окупованої Євпаторії. За даними місцевих пабліків, був приліт у районі села Уютне.

Російське Міноборони стверджувало, що атаку здійснили безпілотники. В ЗСУ не озвучували, якою зброєю було завдано удару.

Є інформація, що був уражений російський комплекс ППО С-400 Тріумф. OSINT-аналітики писали, що установку ППО ще влітку 2022 року “засвітили” відпочивальники в Євпаторії, які фотографувалися на її тлі.

Як пояснила речниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, біля Євпаторії зосереджено багато військових об’єктів РФ. Вони є законними цілями для України.

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Війна в Україні, Вибух, Крим, партизани
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