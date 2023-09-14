Порт спорожнів, у місті паніка: партизани про ситуацію в Євпаторії після “бавовни”
У тимчасово окупованому місті Євпаторія (Крим) спостерігається паніка після нічної “бавовни”. А місцевий порт спорожнів – окупанти забрали кудись свої кораблі.
Про це повідомили у військовому партизанському русі Атеш із посиланням на джерела.
– Після сьогоднішнього влучання в рашистське ППО біля Євпаторії всі кораблі кудись попливли, морський порт порожній. У людей панічні настрої, тепер усі чекають на постійні прильоти, тому що ППО вже немає, – зазначається в повідомленні.
Після гучної ночі деякі школи в окупованому місті були закриті.
Що відомо про нічні вибухи в Євпаторії
У ніч на 14 вересня Збройні сили України вдарили по розташуванню російської системи ППО поблизу окупованої Євпаторії. За даними місцевих пабліків, був приліт у районі села Уютне.
Російське Міноборони стверджувало, що атаку здійснили безпілотники. В ЗСУ не озвучували, якою зброєю було завдано удару.
Є інформація, що був уражений російський комплекс ППО С-400 Тріумф. OSINT-аналітики писали, що установку ППО ще влітку 2022 року “засвітили” відпочивальники в Євпаторії, які фотографувалися на її тлі.
Як пояснила речниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, біля Євпаторії зосереджено багато військових об’єктів РФ. Вони є законними цілями для України.
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