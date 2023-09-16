Софиевский собор и Лавра: объекты в Киеве и Львове внесли в список ЮНЕСКО
Несколько исторических объектов Киева и Львова внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой.
Как сообщила пресс-служба организации, в список были внесены:
- Киево-Печерская Лавра;
- Софийский собор и связанные с ним монастырские здания;
- Исторический центр Львова.
В ЮНЕСКО объяснили, что “оптимальные условия больше не соблюдаются, чтобы полностью гарантировать защиту выдающейся универсальной ценности объектов, им угрожает потенциальная опасность из-за войны”.
Находясь под риском прямой атаки, эти объекты наследия также уязвимы к ударным волнам, отметили в организации.
Такое решение ЮНЕСКО открывает возможность получения дополнительной финансовой и технической помощи для осуществления новых экстренных мер по защите объектов.
Напомним, в январе исторический центр Одессы внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой.
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко