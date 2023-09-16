Софиевский собор и Лавра: объекты в Киеве и Львове внесли в список ЮНЕСКО

Несколько исторических объектов Киева и Львова внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой.

Как сообщила пресс-служба организации, в список были внесены:

Киево-Печерская Лавра;

Софийский собор и связанные с ним монастырские здания;

Исторический центр Львова.

В ЮНЕСКО объяснили, что “оптимальные условия больше не соблюдаются, чтобы полностью гарантировать защиту выдающейся универсальной ценности объектов, им угрожает потенциальная опасность из-за войны”.

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Находясь под риском прямой атаки, эти объекты наследия также уязвимы к ударным волнам, отметили в организации.

Такое решение ЮНЕСКО открывает возможность получения дополнительной финансовой и технической помощи для осуществления новых экстренных мер по защите объектов.

Напомним, в январе исторический центр Одессы внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой.

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