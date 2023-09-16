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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Софіївський собор і Лавра: об’єкти у Києві та Львові внесли до списку ЮНЕСКО

лавра Київ
Фото: Pixabay

Кілька історичних об’єктів Києва та Львова внесли у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою.

Як повідомила пресслужба організації, до списку було внесено:

  • Києво-Печерську Лавру;
  • Софійський собор та пов’язані з ним монастирські будівлі;
  • Історичний центр Львова.

У ЮНЕСКО пояснили, що “оптимальних умов більше не дотримуються, щоб повністю гарантувати захист видатної універсальної цінності об’єктів, їм загрожує потенційна небезпека через війну”.

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Перебуваючи під ризиком прямої атаки, ці об’єкти спадщини також вразливі до ударних хвиль, зауважили в організації.

Таке рішення ЮНЕСКО відкриває можливість отримання додаткової фінансової та технічної допомоги для здійснення нових екстрених заходів для захисту об’єктів.

Нагадаємо, у січні історичний центр Одеси внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою.

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Війна в Україні, Київ, Львів, ЮНЕСКО
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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