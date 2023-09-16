Софіївський собор і Лавра: об’єкти у Києві та Львові внесли до списку ЮНЕСКО

Кілька історичних об’єктів Києва та Львова внесли у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою.

Як повідомила пресслужба організації, до списку було внесено:

Києво-Печерську Лавру;

Софійський собор та пов’язані з ним монастирські будівлі;

Історичний центр Львова.

У ЮНЕСКО пояснили, що “оптимальних умов більше не дотримуються, щоб повністю гарантувати захист видатної універсальної цінності об’єктів, їм загрожує потенційна небезпека через війну”.

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Перебуваючи під ризиком прямої атаки, ці об’єкти спадщини також вразливі до ударних хвиль, зауважили в організації.

Таке рішення ЮНЕСКО відкриває можливість отримання додаткової фінансової та технічної допомоги для здійснення нових екстрених заходів для захисту об’єктів.

Нагадаємо, у січні історичний центр Одеси внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою.

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