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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Блинкен об ATACMS: Украина сама выбирает, по каким целям применять полученное оружие

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Украина по своему усмотрению использует системы вооружения, полученные от союзников, в том числе от США. Решение о выборе целей остается именно за украинцами.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможность предоставления американских ракет ATACMS.

Один из журналистов предположил, что западные союзники не предоставляют Украине дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus, опасаясь, что она начнет их применять по территории РФ.

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В ответ Блинкен заявил, что любой вид вооружения, о котором просит Киев, анализируется Вашингтоном.

– Когда дело доходит до того, как украинцы используют эти системы, решения по выбору целей остаются за ними. Не за нами. И они должны сделать выводы о том, что может быть наиболее эффективным в работе по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности, — подчеркнул Блинкен.

Он напомнил, что Соединенные Штаты не поощряют и не допускают использования своих систем вооружения вне территории Украины.

– Но опять же, по сути, это решения Украины. И единственная причина, почему мы говорим об этих решениях – это российская агрессия против Украины, — добавил госсекретарь.

Блинкен уточнил, что передача любых видов вооружения, в частности ATACMS, требует комплексных решений. Ведь украинские военные “должны уметь использовать их эффективно”.

– Иногда с новыми сложными системами это требует учений, и, конечно, мы этим занимаемся. Также они должны уметь обслуживать их, а это не происходит автоматически. К тому же новые системы должны вписаться в целостную военную программу, которая должна помочь Украине достичь своей цели, — рассказал Блинкен.

На днях западные СМИ сообщили, что США рассматривают возможность предоставления Украине ограниченного количества ракет ATACMS.

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Источник: Госдепартамент США

ATACMS, Война в Украине, Энтони Блинкен, Ракета, США
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