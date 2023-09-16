Потери россиян возле Урожайного и вытеснение врага в районах Вербового и Новопрокоповки: сводка Генштаба

На Марьинском направлении за прошедшие сутки россияне 13 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций, однако успеха не имели.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, все атаки врага в районе Урожайного Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Сейчас смотрят

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины удерживают инициативу: проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины также наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, заставляют оккупантов отступать.

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области — там ВСУ вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.