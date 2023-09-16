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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Втрати росіян біля Урожайного та витіснення ворога в районах Вербового та Новопрокопівки: зведення Генштабу

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби росіяни 13 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій, проте успіху не мали.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, всі атаки ворога в районі Урожайного Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Зараз дивляться

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські воїни утримують ініціативу: проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України також завдають ворогу значних втрат в живій силі та техніці, змушують окупантів відступати.

В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області – там ЗСУ витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Запорізька область, контрнаступ
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Наталя Луценко
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