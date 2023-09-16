Якщо окупанти не підуть з Криму, їх доведеться “викурити” за допомогою зброї – Данілов

Якщо російські окупанти самостійно не залишать Кримський півострів, їх доведеться звідти “викурювати” за допомогою зброї, яку має Україна.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Українського Радіо.

Він зазначив, що “бавовна” в Криму, тобто удари по військових об’єктах РФ, триватимуть.

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Данілов додав, що Крим належить Україні і обов’язково буде звільнений у спосіб, “який ми будемо вважати за необхідне”.

– На сьогодні виглядає так, що якщо росіяни не підуть з Криму самостійно, нам доведеться їх звідти “викурити” за допомогою зброї, яка є в нас в наявності, – наголосив Данілов.

Він уточнив, що частину озброєння, яке б’є по окупантах на території України, виготовлено в рамках української ракетної програми. Її започаткували в 2020 році.

– Це виконання ракетної програми й наші новітні розробки, які на сьогодні не гірші, ніж західні зразки, – зазначив секретар РНБО.

Данілов пояснив, що існують обмеження від партнерів щодо використання західної зброї на території РФ.

Щодо української території, зокрема Криму, таких обмежень немає. А тому українські захисники не проситимуть дозволу на застосування певного виду озброєння.

– Є певні обмеження щодо використання західної зброї, наші обіцянки партнерам, яких ми обов’язково дотримуємося. На території РФ ми західну зброю не використовуємо. Якщо там щось відбувається, це може відбуватися лише з використанням зброї нашого виробництва, – заявив Данілов.

Секретар РНБО також прокоментував нещодавні вибухи біля Євпаторії та знищення російської системи ППО С-400 Тріумф. Данілов нагадав заяви росіян, що ці системи начебто “самі себе захищають”, і “жодна муха чи бджола туди залетіти не зможе”.

На практиці ж виявилося, що С-400 Тріумф не такі вже “невразливі”, як про це розповідала російська пропаганда.

За словами Данілова, попри наявність російських С-400, до Криму “вже неодноразово залітає те, що потрібно, що виготовляють наші підприємства військово-промислового комплексу”.

Джерело: Українське Радіо

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