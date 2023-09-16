ВСУ вблизи Антоновского моста форсировали Днепр: в ISW рассказали, для чего

Украинские военные активизировали свою деятельность на ряде островов дельты Днепра в районе Антоновского моста.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на заявления российских военкоров, которые очень обеспокоены активизацией Вооруженных сил Украины. Российские блогеры считают, что украинцы пытаются укрепить позиции для будущего контрнаступления на левый берег Херсонской области.

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В ISW считают, что армия РФ на этом участке фронта испытывает значительную нехватку личного состава, поэтому противостоять контрнаступлению Сил обороны не может. При этом российское командование перебросило несколько подразделений из Херсонской области в Запорожскую.

Российские военкоры также признают, что ВС РФ не располагают ни людскими, ни боевыми возможностями для форсирования Днепра в районе Антоновского моста.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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