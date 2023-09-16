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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ поблизу Антонівського мосту форсували Дніпро: в ISW розповіли, для чого

дніпро ріка
Фото: Pixabay

Українські військові активізували свою діяльність на низці островів дельти Дніпра в районі Антонівського мосту.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на заяви російських військкорів, які дуже стурбовані активізацією Збройних сил України. Російські блогери вважають, що українці намагаються зміцнити позиції для майбутнього контрнаступу на лівий берег Херсонської області.

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У ISW вважають, що армія РФ на цій ділянці фронту відчуває значну нестачу особового складу, тому протистояти контрнаступу Сил оборони не може. При цьому російське командування перекинуло кілька підрозділів із Херсонської області в Запорізьку.

Російські військкори також визнають, що ЗС РФ не мають у своєму розпорядженні ні людських, ні бойових можливостей для форсування Дніпра в районі Антонівського мосту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Херсонська область
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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ЗСУ поблизу Антонівського мосту форсували Дніпро: в ISW розповіли, для чого
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