ЗСУ поблизу Антонівського мосту форсували Дніпро: в ISW розповіли, для чого

Українські військові активізували свою діяльність на низці островів дельти Дніпра в районі Антонівського мосту.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на заяви російських військкорів, які дуже стурбовані активізацією Збройних сил України. Російські блогери вважають, що українці намагаються зміцнити позиції для майбутнього контрнаступу на лівий берег Херсонської області.

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У ISW вважають, що армія РФ на цій ділянці фронту відчуває значну нестачу особового складу, тому протистояти контрнаступу Сил оборони не може. При цьому російське командування перекинуло кілька підрозділів із Херсонської області в Запорізьку.

Російські військкори також визнають, що ЗС РФ не мають у своєму розпорядженні ні людських, ні бойових можливостей для форсування Дніпра в районі Антонівського мосту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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