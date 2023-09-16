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Юлия Соколова, редактор ленты

ВСУ уничтожили на Юге три лодки с оккупантами и наблюдательный пункт – Гуменюк

військовий ЗСУ

В течение суток Силы обороны Украины уничтожили на Юге три российских лодки с экипажем. Удалось ликвидировать и наблюдательный пункт оккупантов.

Об этом рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

По ее данным, украинские военные уничтожили пять крупнокалиберных пушек РФ за минувшие сутки.

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– Это мощный результат Сил обороны. Минус 18 оккупантов и еще три лодки, на которых они пытались маневрировать среди островов и размещать там свои наблюдательные пункты. Один из таких пунктов тоже уничтожен, – подчеркнула Гуменюк.

ВСУ на Юге продолжают контрбатарейную борьбу. Украинские воины с помощью огневых мер выбивают оккупантов с позиций на левом берегу Днепра, чтобы помешать обстрелам правобережья Херсонской области.

Как отметила Гуменюк, во время контрбатарейной борьбы удалось отодвинуть врага на разных участках на расстояние от 3 до 10 км.

– Но нам нужно зачистить полосу хотя бы в 30 км, чтобы это было действительно результативно, – уточнила она.

В общей сложности, ситуация на Юге остается напряженной, поскольку войска РФ продолжают терроризировать обстрелами мирное население. Накануне захватчики сбросили авиационную бомбу на жилой район оккупированной Новой Каховки.

А теперь рашисты развернули информационную кампанию, пытаясь переложить вину на Вооруженные силы Украины.

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Фото: Оперативное командование Север

Война в Украине, ВСУ, Херсонская область
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