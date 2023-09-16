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Юлія Соколова, редакторка стрічки

ЗСУ знищили на Півдні три човни з окупантами та спостережний пункт – Гуменюк

військовий ЗСУ

Протягом доби Сили оборони України знищили на Півдні три російські човни з екіпажем. Вдалося ліквідувати і спостережний пункт окупантів.

Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її даними, українські військові знищили п’ять крупнокаліберних гармат РФ за минулу добу.

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– Це потужний результат Сил оборони. Мінус 18 окупантів і ще три човни, на яких вони намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти. Один із таких пунктів теж знищено, – наголосила Гуменюк.

ЗСУ на Півдні продовжують контрбатарейну боротьбу. Українські воїни за допомогою вогневих заходів вибивають окупантів з позицій на лівому березі Дніпра, щоб завадити обстрілам правобережжя Херсонщини.

Як зазначила Гуменюк, під час контрбатарейної боротьби вдалося відсунути ворога на різних ділянках на відстань від 3 до 10 км.

– Але нам потрібно зачистити смугу хоча б у 30 км, щоб це було дійсно результативно, – уточнила вона.

Загалом ситуація на Півдні залишається напруженою, оскільки війська РФ продовжують тероризувати обстрілами мирне населення. Напередодні загарбники скинули авіаційну бомбу на житловий район окупованої Нової Каховки.

А тепер рашисти розгорнули інформаційну кампанію, намагаючись перекласти провину на Збройні сили України.

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Фото: Оперативне командування Північ

Війна в Україні, ЗСУ, Херсонська область
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