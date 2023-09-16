ЗСУ знищили на Півдні три човни з окупантами та спостережний пункт – Гуменюк
Протягом доби Сили оборони України знищили на Півдні три російські човни з екіпажем. Вдалося ліквідувати і спостережний пункт окупантів.
Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.
За її даними, українські військові знищили п’ять крупнокаліберних гармат РФ за минулу добу.
– Це потужний результат Сил оборони. Мінус 18 окупантів і ще три човни, на яких вони намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти. Один із таких пунктів теж знищено, – наголосила Гуменюк.
ЗСУ на Півдні продовжують контрбатарейну боротьбу. Українські воїни за допомогою вогневих заходів вибивають окупантів з позицій на лівому березі Дніпра, щоб завадити обстрілам правобережжя Херсонщини.
Як зазначила Гуменюк, під час контрбатарейної боротьби вдалося відсунути ворога на різних ділянках на відстань від 3 до 10 км.
– Але нам потрібно зачистити смугу хоча б у 30 км, щоб це було дійсно результативно, – уточнила вона.
Загалом ситуація на Півдні залишається напруженою, оскільки війська РФ продовжують тероризувати обстрілами мирне населення. Напередодні загарбники скинули авіаційну бомбу на житловий район окупованої Нової Каховки.
А тепер рашисти розгорнули інформаційну кампанію, намагаючись перекласти провину на Збройні сили України.
Фото: Оперативне командування Північ
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