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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ перекинула під Роботине 10 тис. “елітних” десантників – розвідка Британії

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

Протягом останніх двох тижнів РФ, ймовірно, посилила 58 загальновійськову армію, яка зараз перебуває на Оріхівському напрямку в Запорізькій області та перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними підрозділами.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у ранковому зведенні 18 серпня.

За її даними, йдеться про щонайменше п’ять полків ПДВ зі складу 7 та 76 дивізій, які зосереджені за кілька кілометрів від прифронтового села Роботине.

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– У повному складі такі сили мають налічувати близько 10 000 “елітних” десантників. Однак майже всі підрозділи, найімовірніше, значно недоукомплектовані. Командування ПДВ, ймовірно, розглядає поточну ситуацію як вкрай незадовільну, – вважають у розвідці.

Там зауважують, що РФ з початку великої війни намагалася відновити повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій, проте їй доводиться використовувати “еліту” як лінійну піхоту для посилення перенапружених сухопутних військ.

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