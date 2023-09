РФ перекинула під Роботине 10 тис. “елітних” десантників – розвідка Британії

Протягом останніх двох тижнів РФ, ймовірно, посилила 58 загальновійськову армію, яка зараз перебуває на Оріхівському напрямку в Запорізькій області та перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними підрозділами.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у ранковому зведенні 18 серпня.

За її даними, йдеться про щонайменше п’ять полків ПДВ зі складу 7 та 76 дивізій, які зосереджені за кілька кілометрів від прифронтового села Роботине.

– У повному складі такі сили мають налічувати близько 10 000 “елітних” десантників. Однак майже всі підрозділи, найімовірніше, значно недоукомплектовані. Командування ПДВ, ймовірно, розглядає поточну ситуацію як вкрай незадовільну, – вважають у розвідці.

Там зауважують, що РФ з початку великої війни намагалася відновити повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій, проте їй доводиться використовувати “еліту” як лінійну піхоту для посилення перенапружених сухопутних військ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 September 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/emfF1MWOY2

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/EMTbFlhR2O

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 18, 2023