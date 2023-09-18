Надо заглянуть в голову каждому преступнику: юрист рассказала, в чем сложность доказательства преступления геноцида

Доказывание в Международном суде преступления геноцида против украинского народа довольно сложное, ведь законодательство довольно устаревшее, и надо будет доказывать умышленное намерение каждого военного преступника.

Об этом в эфире Єдиних новин рассказала юрист в области международного права Анна Вишнякова.

Сегодня Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) возобновляет слушания по иску Украины относительно толкования и применения Конвенции 1948 года о предотвращении преступления геноцида.

Сейчас смотрят

Киев хочет привлечь Москву к ответственности за искажение понятия геноцид. Другими словами, россияне пытаются оправдать свою войну тем, что Украина якобы уничтожает русскоязычное население на востоке.

Доказывание геноцида в Международном уголовном суде или в судах Украины — это об индивидуальной ответственности — то есть об ответственности каждого отдельного российского военного или командира, или высшего командования.

Если Украина хочет привлечь к ответственности каждого, кто причастен к преступлению геноцида, в частности президента Владимира Путина и Сергея Шойгу (министра обороны РФ), то прежде всего надо доказать их умышленное намерение совершать геноцид украинцев. То есть, что находится у преступника в голове, отмечает юрист.

– Здесь сложность доказывания заключается в том, что надо доказать не только факт убийства или пыток, не только то, что конкретного украинца убили за то, что он украинец. Здесь надо доказать, что преступление против украинцев совершено для того, чтобы убить всю украинскую нацию, чтобы истребить всю украинскую нацию, — заявила Анна Вишнякова.

Стоит отметить, что Россия особо не скрывает то, что совершает геноцид украинцев. Например, российский диктатор Путин неоднократного говорил, что Украины как государства не должно существовать, и нет такого народа, как украинцы. Этот тезис распространяют и пропагандисты Кремля.

Кроме того, есть масса зафиксированных фактов насильственного вывоза украинских детей в Россию, убийства гражданских. Американский историк Тимоти Снайдер считает, что Россия “выполнила все условия” настоящего геноцида.

Анна Вишнякова отмечает, что в международном праве очень четко определено понятие геноцида народа и бывают довольно абсурдные ситуации толкования. К примеру, один юрист, который защищает Мьянму по делу о геноциде народа рохинджа, заявил: Если Россия не признает украинцев как нацию вообще, то как можно уничтожать то, чего ты не признаешь?

Есть пример судебного разбирательства геноцида в отношении камбоджийцев руками режима красных кхмеров. Так вот в суде также не доказали именно факт геноцида — в суде доказали преступление против человечности, отмечает юрист Анна Вишнякова.

В международном праве есть разные понятия: о военных преступлениях, преступлениях против человечности, преступлении агрессии, преступлении геноцида. Очень часто словами геноцид народа заменяют другие виды преступлений.

– Я хочу подчеркнуть, что и военные преступления, и преступления против человечества, и геноцид, одинаково тяжелые, – заявила юрист Анна Вишнякова.

По словам юриста, на примере войны в Украине можно было бы усовершенствовать международное право так, чтобы безусловно привлечь к ответственности и пропагандистов, которые подпитывают совершение военных преступлений, агрессию и тому подобное.

Законодательство по пропаганде войны сейчас очень устаревшее и несовершенное, потому что опирается на конвенцию 1948 года.

Анна Вишнякова заявила, что сейчас занимается вопросом разработки законодательства о привлечении к ответственности владельцев ботоферм, которые занимаются пропагандой в соцсетях. Ведь эти так называемые фермы не менее вредны, чем российские телевизионные пропагандисты: Скабеева, Соловьев, Симоньян и др.

В Международном суде есть факты слушаний относительно пропаганды по Руанде, Югославии, но, к сожалению, этого мало. Поэтому Украина может стать мощным прецедентом по привлечению пропагандистов к ответственности.

Фото: Дмитрий Лубинец

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.