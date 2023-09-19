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Констатируем тяжелое состояние: Юсов о здоровье Кадырова

Констатируем тяжелое состояние: Юсов о здоровье Кадырова
Фото: УНИАН

На сегодня можно утверждать, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

— Относительно Кадырова, к сожалению, нет точки в этом вопросе, но информация о коме действительно была. Не будем подтверждать, но констатируем, что тяжелое состояние, и это то, что сегодня можно утверждать точно. Другой точно проверенной информации, которой можно располагать, сейчас нет, тяжелое состояние можем подтверждать. И, конечно, это будет иметь последствия не только для Чечни, но и для Северного Кавказа и в целом архитектуры режима Путина, — говорит он.

По мнению Юсова, тяжелое состояние, в котором находится Кадыров, будет влиять на финансовые потоки, перераспределение политической системы власти внутри режима кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Относительно того, кто может заменить Кадырова, Юсов ответил:

— Проблема любой авторитарной власти, что заместителя заранее и светить, и готовить трудно. Какие бы ни были планы, будет жесткая и кровавая борьба и за преемственность Кадырова, и за преемственность Путина.

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Андрій Юсов, Рамзан Кадиров, Чечня
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