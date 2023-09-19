Констатуємо важкий стан: Юсов про здоров’я Кадирова

На сьогодні можна стверджувати, що глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані.

Про це в ефірі телемарафону Єдиних новин повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

– Стосовно Кадирова, на жаль, немає крапки у цьому питанні, але інформація про кому справді була. Не будемо підтверджувати, але констатуємо, що важкий стан, і це те, що сьогодні можна стверджувати точно. Іншої достеменно перевіреної інформації, якою можна апелювати, зараз немає, важкий стан можемо підтверджувати. І, звичайно, це матиме наслідки не лише для Чечні, але й для Північного Кавказу і загалом архітектури режиму Путіна, – говорить він.

На думку Юсова, важкий стан, у якому перебуває Кадиров, буде впливати на фінансові потоки, перерозподіл політичної системи влади всередині режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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Щодо того, хто може замінити Кадирова, Юсов відповів:

– Проблема будь-якої авторитарної влади, що заступника заздалегідь і світити, і готувати важко. Які б не були плани, буде жорстка та кривава боротьба і за наступництво Кадирова, і за наступництво Путіна.

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