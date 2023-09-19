На ближайшем заседании Рада рассмотрит предложения Зеленского к закону об электронном декларировании — Стефанчук

На ближайшем пленарном заседании Верховная Рада рассмотрит предложения президента Владимира Зеленского к закону о восстановлении электронного декларирования.

Об этом сообщил глава Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, декларации должны быть открытыми и одновременно отвечать аспекту безопасности.

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— Потому что военнослужащие, члены их семей, безусловно, должны иметь несколько иной режим, связанный с декларированием: где-то это может быть временное недекларирование с декларированием после войны, где-то могут быть другие моменты. Именно на это и отреагировал президент, который также внес свои предложения к этому законопроекту в рамках президентского вето, — отметил Стефанчук.

Глава парламента выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании ВР рассмотрит предложения президента и примет этот законопроект “так, как должно быть”.

5 сентября ВР поддержала возвращение электронного декларирования украинских военных и чиновников. Однако народные депутаты не поддержали правку, предусматривавшую немедленное открытие реестра деклараций для общественности.

Такое решение вызвало негодование в обществе. На сайте президента была создана петиция с призывом ветировать законопроект. Она очень скоро набрала необходимое количество подписей.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект о возвращении электронного декларирования.

Источник: телемарафон

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