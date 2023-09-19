На найближчому засіданні Рада розгляне пропозиції Зеленського до закону про електронне декларування – Стефанчук

На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада розгляне пропозиції президента Володимира Зеленського до закону про відновлення електронного декларування.

Про це повідомив глава Ради Руслан Стефанчук в етері телемарафону Єдині новини.

За його словами, декларації мають бути відкритими і водночас відповідати безпековому аспекту.

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– Тому що військовослужбовці, члени їхніх сімей, безумовно, повинні мати дещо інший режим, пов’язаний із декларуванням: десь це може бути тимчасове недекларування з декларуванням після війни, десь можуть бути інші моменти. Саме на це і відреагував президент, який також вніс свої пропозиції до цього законопроєкту в межах президентського вето, – зазначив Стефанчук.

Глава парламенту висловив впевненість, що на найближчому пленарному засіданні ВР розгляне пропозиції президента й ухвалить цей законопроект “так, як має бути”.

5 вересня ВР підтримала повернення електронного декларування українських військових та чиновників. Однак народні депутати не підтримали правку, яка передбачала негайне відкриття реєстру декларацій для громадськості.

Таке рішення викликало обурення в суспільстві. На сайті президента було створено петицію із закликом ветувати законопроєкт. Вона дуже скоро набрала необхідну кількість підписів.

12 вересня президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт про повернення електронного декларування.

Джерело: телемарафон

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