Зеленский ветировал закон об электронном декларировании

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект о возвращении электронного декларирования.

Об этом глава государства сообщил в коротком видеообращении.

Причиной наложения вето является норма, позволяющая должностным лицам еще год не раскрывать свои активы публично.

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Зеленский ожидает, что нардепы внесут поправку уже в ближайшее время.

– Ветировал принятый Верховной Радой закон, в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето, думаю, все отлично понимают. Декларации должны быть открыты сразу. Не через год, а сейчас. Реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро, – подчеркнул президент.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о возобновлении электронного декларирования во время военного положения. 12 сентября документ направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Как известно, 5 сентября ВР поддержала возвращение электронного декларирования украинских военных и чиновников. Однако народные депутаты не поддержали правку, предусматривавшую немедленное открытие реестра деклараций для общественности.

В одобренном документе говорится, что электронные декларации не будут публичными еще год. В то же время чиновники по собственному желанию могут попросить НАПК сделать их декларации публичными.

Такое решение вызвало негодование в обществе. На сайте президента была создана петиция с призывом ветировать законопроект. Она очень скоро набрала необходимое количество подписей.

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