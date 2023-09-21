Пушкину, Щорсу и Ватутину: МКИП инициирует демонтаж памятников российским деятелям в Киеве и ряде городов
Министерство культуры и информационной политики Украины инициирует изъятие памятников Александру Пушкину, Николаю Щорсу и другим российским деятелям из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.
— Это позволит ускорить очистку публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Следующий шаг — за органами местного самоуправления. Именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов, — отметил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
Предлагается изъять из реестра следующие памятники в Киеве:
- памятник Пушкину на проспекте Берестейском;
- памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко;
- могилу генерала армии Николая Ватутина в Мариинском парке;
- монитор Железняков по ул. Электриков;
- памятник экипажу бронепоезда Таращанец в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской.
Кроме того, под изъятие подпадают памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Михаилу Воронцову в Одессе, полководцу Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Федору Ушакову в Херсоне, Украине — освободителям в Ужгороде, Мемориальный комплекс Борцам революции в Луганске.
Соответствующий проект постановления Кабмина после согласований другими органами власти внесут на рассмотрение Правительства. Отмечается, что в документе учли требования Закона Украины Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.
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