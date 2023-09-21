Пушкіну, Щорсу й Ватутіну: МКІП ініціює демонтаж пам’ятників російським діячам у Києві та низці міст

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює вилучення пам’ятників Олександру Пушкіну, Миколі Щорсу та іншим російським діячам з Держреєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

– Це дасть змогу пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок – за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають прийняти остаточне рішення про демонтаж і переміщення об’єктів, – наголосив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Пропонується вилучити з реєстру такі пам’ятки у Києві:

пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському;

пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка;

могилу генерала армії Миколи Ватутіна в Маріїнському парку;

монітор Железняков по вул. Електриків;

по вул. Електриків; пам’ятник екіпажу бронепоїзда Таращанець в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською.

Крім того, під вилучення підлягають пам’ятники Пушкіну у Житомирі, Харкові та Одесі, князю Михайлу Воронцову в Одесі, полководцю Олександру Суворову в Ізмаїлі, адміралу Федору Ушакову у Херсоні, Україна – визволителям в Ужгороді, Меморіальний комплекс Борцям революції в Луганську.

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Відповідний проект постанови Кабміну після погоджень іншими органами влади внесуть на розгляд уряду. Зазначається, що у документі врахували вимоги Закону України Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України

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