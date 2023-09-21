Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
ТЦК матимуть мобільні військовозобов’язаних: у Раді зареєстровано закон про е-реєстр
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Пушкіну, Щорсу й Ватутіну: МКІП ініціює демонтаж пам’ятників російським діячам у Києві та низці міст

Пушкіну, Щорсу й Ватутіну: МКІП ініціює демонтаж пам’ятників російським діячам у Києві та низці міст
Фото: УНІАН

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює вилучення пам’ятників Олександру Пушкіну, Миколі Щорсу та іншим російським діячам з Держреєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

– Це дасть змогу пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок – за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають прийняти остаточне рішення про демонтаж і переміщення об’єктів, – наголосив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Пропонується вилучити з реєстру такі пам’ятки у Києві:

  • пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському;
  • пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка;
  • могилу генерала армії Миколи Ватутіна в Маріїнському парку;
  • монітор Железняков по вул. Електриків;
  • пам’ятник екіпажу бронепоїзда Таращанець в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською.

Крім того, під вилучення підлягають пам’ятники Пушкіну у Житомирі, Харкові та Одесі, князю Михайлу Воронцову в Одесі, полководцю Олександру Суворову в Ізмаїлі, адміралу Федору Ушакову у Херсоні, Україна – визволителям в Ужгороді, Меморіальний комплекс Борцям революції в Луганську.

Зараз дивляться

Відповідний проект постанови Кабміну після погоджень іншими органами влади внесуть на розгляд уряду. Зазначається, що у документі врахували вимоги Закону України Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії.

Читайте також
У Полтаві демонтували пам’ятники Пушкіну та Ватутіну
Демонтаж пам'ятників Пушкіну і Ватутіну в Полтаві

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України

Історичні пам’ятки, Житомир, Київ, Одеса, Пам’ятки архітектури, Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Під обстрілом – кілька районів: РФ завдала удару по Херсону
Вибух
Часто “доглядав” дитину: у Києві за систематичне ґвалтування хлопчика засудили його дядька
дитина плаче, насильство, діти
”Важкі діагнози” для ухилянтів: затримано заступника військкому в Херсоні та голову ВЛК на Прикарпатті
Пушкіну, Щорсу й Ватутіну: МКІП ініціює демонтаж пам’ятників російським діячам у Києві та низці міст
У Херсоні окупанти обстріляли тролейбус: загинув поліціянт — колишній миротворець
обстріл Херсону
Боррель анонсував виїзне засідання глав МЗС країн ЄС у Києві
Жозеп Боррель

Завантаження

Ігри
Відео
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій

Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

Поліна Спасенко
КАД*РОВ поки ЖИВИЙ, а ГЕЛІКОПТЕР Жеваго тепер служить ЗСУ! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Пушкіну, Щорсу й Ватутіну: МКІП ініціює демонтаж пам’ятників російським діячам у Києві та низці міст
ГУР вже ЗНАЮТЬ про УДАРИ по ЕНЕРГЕТИЦІ | НАЖИВО з Генасамблеї ООН! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Пушкіну, Щорсу й Ватутіну: МКІП ініціює демонтаж пам’ятників російським діячам у Києві та низці міст
Прем’єра ФІЛЬМУ “Євродонбас” та зерновий КОНФЛІКТ з Польщею! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Пушкіну, Щорсу й Ватутіну: МКІП ініціює демонтаж пам’ятників російським діячам у Києві та низці міст
Підрив ТЕХНІКИ ВПС РФ в ПІДМОСКОВ’Ї | Проблеми ЖІНОК у лавах ЗСУ | Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Пушкіну, Щорсу й Ватутіну: МКІП ініціює демонтаж пам’ятників російським діячам у Києві та низці міст
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь