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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину

Демонтаж пам'ятників Пушкіну і Ватутіну в Полтаві

В четверг 27 июля в Полтаве демонтировали памятники российскому поэту Александру Пушкину и советскому генералу Николаю Ватутину.

Об этом сообщил секретарь Полтавского горсовета Андрей Карпов в своем Тelegram-канале и опубликовал фото и видео, как все было.

На кадрах видно, как коммунальщики с помощью спецтехники убирают монументы с улиц, грузят на автомобильную спецтехнику и закрепляют тросами.

Первым демонтировали памятник Ватутину, около 6:00 утра и приблизительно час спустя убрали памятник Пушкину.

Отмечается, что монументы передадут в музеи. В частности, памятник Ватутину могут передать в музей Парк советского периода на Сумщине, а памятник Пушкину — в Полтавский краеведческий музей.

Напомним, в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову, его передали в музей авиации, а в Ужгороде демонтировали гигантский памятник советским воинам Украина — освободителям.

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Фото: секретарь Полтавского горсовета Андрей Карпов

декомунізація, Пам'ятник, Полтава
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