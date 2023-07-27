В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину
В четверг 27 июля в Полтаве демонтировали памятники российскому поэту Александру Пушкину и советскому генералу Николаю Ватутину.
Об этом сообщил секретарь Полтавского горсовета Андрей Карпов в своем Тelegram-канале и опубликовал фото и видео, как все было.
На кадрах видно, как коммунальщики с помощью спецтехники убирают монументы с улиц, грузят на автомобильную спецтехнику и закрепляют тросами.
Первым демонтировали памятник Ватутину, около 6:00 утра и приблизительно час спустя убрали памятник Пушкину.
Отмечается, что монументы передадут в музеи. В частности, памятник Ватутину могут передать в музей Парк советского периода на Сумщине, а памятник Пушкину — в Полтавский краеведческий музей.
Напомним, в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову, его передали в музей авиации, а в Ужгороде демонтировали гигантский памятник советским воинам Украина — освободителям.
Фото: секретарь Полтавского горсовета Андрей Карпов
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская