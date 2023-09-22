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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Скандал в военкомате Львовщины: обнаружены незаконные активы начальника ТЦК на сумму 4,4 млн грн

Гроші, гривні та долар
Фото: Unsplash

Начальник Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Львовской области и его жена приобрели недвижимость, стоимость которой не соответствует официальным доходам семьи.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что во время проверки выявило признаки приобретения необоснованных активов в их владении на более 4,4 млн грн.

Материалы мониторинга переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для дальнейших действий — обращения в суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

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Было установлено, что в течение 2020-2022 годов декларант и его жена приобрели ряд объектов недвижимого имущества. Военком объяснил, что недвижимость была приобретена за счет сбережений семьи, заработной платы членов семьи и подарка от матери в размере $42 тыс.

— Анализируя доходы декларанта и расходы семьи за последние годы, НАПК установило, что начальник Самборского районного ТЦК не имел возможности приобрести имущество законным способом. Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн, — отмечают в агентстве.

Что происходит в Самборском военкомате?

В сентябре социальные сети всколыхнуло видео, на котором сотрудники Самборского военкомата жестоко избивают мужчину. Позже сотрудники отдела и военнослужащий-водитель были обвинены в избиении и незаконном удержании двух мужчин. Это жители Харькова и Кривого Рога, которые пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу.

Пограничники составили на мужчин протокол о нарушении правил пересечения госграницы и доставили в военкомат для постановки на воинский учет, где их пытались “добровольно” заставить пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации. Однако те не согласились с этим.

Одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, другого — семь.
Военкомов задержали и сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы.

21 сентября Лычаковский районный суд Львова избрал заместителю начальника одного из отделов Самборского РТЦК меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

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Источник: НАПК

військкомат, Деньги, Корупция, Львовская область
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Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

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