Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Прибудуть до України наступного тижня: характеристики та особливості танків Abrams
Месники для України: характеристики американських ЗРК Avenger
Україна
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Скандал у військкоматі Львівщини: виявлені незаконні активи начальника ТЦК на суму 4,4 млн грн

Гроші, гривні та долар
Фото: Unsplash

Начальник Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Львівської області та його дружина придбали нерухомість, вартість якої не відповідає офіційним доходам сім’ї.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що в ході перевірки виявило ознаки набуття необґрунтованих активів в їхньому володінні на понад 4,4 млн грн.

Матеріали моніторингу передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для подальших дій — звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Зараз дивляться

Було встановлено, що впродовж 2020-2022 років декларант та його дружина придбали низку об’єктів нерухомого майна. Військком пояснив, що нерухомість була набута за рахунок заощаджень сім’ї, заробітної плати членів родини та подарунка від матері у розмірі $42 тис.

— Аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн, – зазначають в агентстві.

Шо відбувається у Самбірському військкоматі?

У вересні соціальні мережі сколихнуло відео, на якому працівники Самбірського військкомату жорстоко бʼють чоловіка. Пізніше працівники відділу та військовослужбовець-водій були обвинувачені у побитті та незаконному утриманні двох чоловіків. Це жителі Харкова та Кривого Рогу, які намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі.

Прикордонники склали на чоловіків протокол про порушення правил перетину держкордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік, де їх намагались “добровільно” примусити пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації. Однак ті не погодилися з цим.

Один з потерпілих був утримуваний в приміщенні військкомату 10 днів, інший — сім. 

Військкомів затримали та повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі.

21 вересня Личаківський районний суд Львова обрав заступнику начальника одного з відділів Самбірського РТЦК запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Читайте також
За хабарі “списували” ухилянтів: СБУ затримала трьох військкомів та посадовця ВЛК
СБУ ліквідувала 7 схем ухилянтів

Джерело: НАЗК

військкомат, Гроші, Корупція, Львівська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Саакашвілі вважає революційною реформу будівництва в Україні – він заявив, що пишається досягненнями антикорупціонерів
Міхеіл Саакашвілі
70 460 грн за народження дитини: що відомо про законопроєкт
Скандал у військкоматі Львівщини: виявлені незаконні активи начальника ТЦК на суму 4,4 млн грн
Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023
Гроші, виплати, гривня
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Вибух
Блінкен похвалив Україну за боротьбу з корупцією й освоєння фіндопомоги США
Ентоні Блінкен

Завантаження

Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Скандал у військкоматі Львівщини: виявлені незаконні активи начальника ТЦК на суму 4,4 млн грн
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Скандал у військкоматі Львівщини: виявлені незаконні активи начальника ТЦК на суму 4,4 млн грн
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Скандал у військкоматі Львівщини: виявлені незаконні активи начальника ТЦК на суму 4,4 млн грн
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Скандал у військкоматі Львівщини: виявлені незаконні активи начальника ТЦК на суму 4,4 млн грн
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь