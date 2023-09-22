Скандал у військкоматі Львівщини: виявлені незаконні активи начальника ТЦК на суму 4,4 млн грн

Начальник Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Львівської області та його дружина придбали нерухомість, вартість якої не відповідає офіційним доходам сім’ї.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що в ході перевірки виявило ознаки набуття необґрунтованих активів в їхньому володінні на понад 4,4 млн грн.

Матеріали моніторингу передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для подальших дій — звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

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Було встановлено, що впродовж 2020-2022 років декларант та його дружина придбали низку об’єктів нерухомого майна. Військком пояснив, що нерухомість була набута за рахунок заощаджень сім’ї, заробітної плати членів родини та подарунка від матері у розмірі $42 тис.

— Аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн, – зазначають в агентстві.

Шо відбувається у Самбірському військкоматі?

У вересні соціальні мережі сколихнуло відео, на якому працівники Самбірського військкомату жорстоко бʼють чоловіка. Пізніше працівники відділу та військовослужбовець-водій були обвинувачені у побитті та незаконному утриманні двох чоловіків. Це жителі Харкова та Кривого Рогу, які намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі.

Прикордонники склали на чоловіків протокол про порушення правил перетину держкордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік, де їх намагались “добровільно” примусити пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації. Однак ті не погодилися з цим.

Один з потерпілих був утримуваний в приміщенні військкомату 10 днів, інший — сім.

Військкомів затримали та повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі.

21 вересня Личаківський районний суд Львова обрав заступнику начальника одного з відділів Самбірського РТЦК запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Джерело: НАЗК

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