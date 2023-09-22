Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

В Брюсселе готовят новую встречу Украины и государств ЕС по агрокризису

В Брюсселе готовят новую встречу Украины и государств ЕС по агрокризису
Фото: Depositphotos

В четверг, 28 сентября, в Еврокомиссии планируют провести следующую встречу координационной платформы, которая собирается для решения аграрного кризиса с Украиной.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер в Брюсселе.

По ее словам, сегодня ЕК финализирует свои комментарии по плану действий Украины, который был представлен во время последней встречи координационной платформы.

Сейчас смотрят

— Мы направим их позже Украине, поэтому они смогут принять их во внимание. Согласно тому обмену мнений, который был до сих пор, а он был очень конструктивным, мы видим очень позитивный путь вперед, — сказала пресс-секретарь.

Феррер добавила, что сегодня ЕК направит приглашение к участию в следующей встрече координационной платформы всем сторонам.

— Мы пригласим все соответствующие государства-члены и у нас будет возможность финализировать этот план действий, чтобы он мог начать действовать как можно быстрее, — подчеркнула она.

Пресс-секретарь напомнила, что представленный Украиной план будет состоять из нескольких компонентов.

В частности, Украина будет делиться данными об экспорте четырех видов продукции, которые находятся в центре торгового спора.

Также государство должно провести информационные кампании для украинских экспортеров по хрупкости рынка соседних стран в ЕС и предоставлять данные о пунктах назначения экспортируемой продукции.

По словам Феррер, важнейшим компонентом плана является механизм верификации и авторизации, который будет касаться экспорта семян подсолнечника, кукурузы, рапса и пшеницы.

Читайте также
Словакия и Украина договорились о системе торговли зерном
зерно

Источник: Европейская правда

Еврокомиссия, Європейський Союз, Война в Украине, експорт зерна, Зерно
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Герой України
Наземные мины: какие бывают и как действовать, если нашли опасный предмет
В Брюсселе готовят новую встречу Украины и государств ЕС по агрокризису
Сотрудничество с Украиной имеет историческое измерение, зерновой спор его не разрушит – Дуда
Анджей Дуда
Данилов озвучил два варианта будущего для Черноморского флота РФ
В Брюсселе готовят новую встречу Украины и государств ЕС по агрокризису
Как сменить место службы военнослужащему: к кому обращаться и какие документы понадобятся
В Брюсселе готовят новую встречу Украины и государств ЕС по агрокризису

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Брюсселе готовят новую встречу Украины и государств ЕС по агрокризису
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Брюсселе готовят новую встречу Украины и государств ЕС по агрокризису
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Брюсселе готовят новую встречу Украины и государств ЕС по агрокризису
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
В Брюсселе готовят новую встречу Украины и государств ЕС по агрокризису
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь