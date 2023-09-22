В Брюсселе готовят новую встречу Украины и государств ЕС по агрокризису

В четверг, 28 сентября, в Еврокомиссии планируют провести следующую встречу координационной платформы, которая собирается для решения аграрного кризиса с Украиной.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер в Брюсселе.

По ее словам, сегодня ЕК финализирует свои комментарии по плану действий Украины, который был представлен во время последней встречи координационной платформы.

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— Мы направим их позже Украине, поэтому они смогут принять их во внимание. Согласно тому обмену мнений, который был до сих пор, а он был очень конструктивным, мы видим очень позитивный путь вперед, — сказала пресс-секретарь.

Феррер добавила, что сегодня ЕК направит приглашение к участию в следующей встрече координационной платформы всем сторонам.

— Мы пригласим все соответствующие государства-члены и у нас будет возможность финализировать этот план действий, чтобы он мог начать действовать как можно быстрее, — подчеркнула она.

Пресс-секретарь напомнила, что представленный Украиной план будет состоять из нескольких компонентов.

В частности, Украина будет делиться данными об экспорте четырех видов продукции, которые находятся в центре торгового спора.

Также государство должно провести информационные кампании для украинских экспортеров по хрупкости рынка соседних стран в ЕС и предоставлять данные о пунктах назначения экспортируемой продукции.

По словам Феррер, важнейшим компонентом плана является механизм верификации и авторизации, который будет касаться экспорта семян подсолнечника, кукурузы, рапса и пшеницы.

Источник: Европейская правда

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