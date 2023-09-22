Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Як перевести кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція
Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Брюсселі готують нову зустріч України і держав ЄС щодо агрокризи

У Брюсселі готують нову зустріч України і держав ЄС щодо агрокризи
Фото: Depositphotos

У четвер, 28 вересня, у Єврокомісії планують провести наступну зустріч координаційної платформи, яка збирається для вирішення аграрної кризи з Україною.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер у Брюсселі.

За її словами, сьогодні ЄК фіналізує свої коментарі щодо плану дій України, який був представлений під час останньої зустрічі координаційної платформи.

Зараз дивляться

– Ми надішлемо їх пізніше Україні, тож вони зможуть взяти їх до уваги. Відповідно до того обміну думок, який був дотепер, а він був дуже конструктивним, ми бачимо дуже позитивний шлях вперед, – сказала речниця.

Феррер додала, що сьогодні ЄК надішле запрошення до участі у наступній зустрічі координаційної платформи всім сторонам.

– Ми запросимо усі відповідні держави-члени та у нас буде можливість фіналізувати цей план дій, щоб він міг почати діяти якнайшвидше, – наголосила вона.

Речниця нагадала, що представлений Україною план складатиметься з кількох компонентів.

Зокрема, Україна ділитиметься даними про експорт чотирьох видів продукції, які перебувають у центрі торгової суперечки.

Також держава має провести інформаційні кампанії для українських експортерів щодо крихкості ринку сусідніх країн у ЄС та надавати дані про пункти призначення експортованої продукції.

За словами Феррер, найважливішим компонентом плану є механізм верифікації та авторизації, який стосуватиметься експорту насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці.

Читайте також
Словаччина та Україна домовилися про систему торгівлі зерном
зерно

Джерело: Європейська правда

Єврокомісія, Європейський Союз, Війна в Україні, експорт зерна, Зерно
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Можемо бити по Криму без втрат: що означають удари по штабу ЧФ РФ в Севастополі
У Брюсселі готують нову зустріч України і держав ЄС щодо агрокризи
Залишив військову частину і просив зловити його: у Харкові затримали втікача
У Брюсселі готують нову зустріч України і держав ЄС щодо агрокризи
Нова додаткова винагорода військовим 2023: хто може отримати від 15 до 30 тис. грн
війна
Вступ України покладе край “сонній сієсті” щодо розширення ЄС – Боррель
Жозеп Боррель
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Герой України

Завантаження

Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
У Брюсселі готують нову зустріч України і держав ЄС щодо агрокризи
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
У Брюсселі готують нову зустріч України і держав ЄС щодо агрокризи
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
У Брюсселі готують нову зустріч України і держав ЄС щодо агрокризи
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
У Брюсселі готують нову зустріч України і держав ЄС щодо агрокризи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь