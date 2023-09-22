У Брюсселі готують нову зустріч України і держав ЄС щодо агрокризи

У четвер, 28 вересня, у Єврокомісії планують провести наступну зустріч координаційної платформи, яка збирається для вирішення аграрної кризи з Україною.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер у Брюсселі.

За її словами, сьогодні ЄК фіналізує свої коментарі щодо плану дій України, який був представлений під час останньої зустрічі координаційної платформи.

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– Ми надішлемо їх пізніше Україні, тож вони зможуть взяти їх до уваги. Відповідно до того обміну думок, який був дотепер, а він був дуже конструктивним, ми бачимо дуже позитивний шлях вперед, – сказала речниця.

Феррер додала, що сьогодні ЄК надішле запрошення до участі у наступній зустрічі координаційної платформи всім сторонам.

– Ми запросимо усі відповідні держави-члени та у нас буде можливість фіналізувати цей план дій, щоб він міг почати діяти якнайшвидше, – наголосила вона.

Речниця нагадала, що представлений Україною план складатиметься з кількох компонентів.

Зокрема, Україна ділитиметься даними про експорт чотирьох видів продукції, які перебувають у центрі торгової суперечки.

Також держава має провести інформаційні кампанії для українських експортерів щодо крихкості ринку сусідніх країн у ЄС та надавати дані про пункти призначення експортованої продукції.

За словами Феррер, найважливішим компонентом плану є механізм верифікації та авторизації, який стосуватиметься експорту насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці.

Джерело: Європейська правда

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