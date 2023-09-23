Наибольший прорыв в контрнаступлении ВСУ может произойти после Токмака – генерал Тарнавский

Наибольший прорыв Вооруженных сил Украины во время этого контрнаступления еще впереди. Украинским защитникам нужно сначала освободить город Токмак (Запорожская область).

Об этом заявил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в интервью телеканалу CNN.

– Я верю, что да (будет большой прорыв, — Ред.). Думаю, это произойдет после Токмака. Сейчас они (войска РФ, – Ред.) полагаются на глубину своей линии обороны там, – отметил Тарнавский.

Несмотря на так называемую линию Суровикина – систему оборонных укреплений на Юге Украины, большую проблему, по словам генерала, составляют перекрестки дорог, лесополосы и минные поля между лесополосами.

Сейчас смотрят

Как объяснил Тарнавский, сейчас там достаточно “точно и грамотно” расположены небольшие вражеские группы обороны. Но действия наших военных заставляют оккупантов “медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми группами”.

Генерал добавил, что для успеха контрнаступления украинским войскам необходимо по меньшей мере дойти до города Токмак.

– Токмак – это цель-минимум. Общая цель – добраться до наших государственных границ, — подчеркнул Тарнавский.

Долгосрочная цель Украины на южном фронте – разрушить “сухопутный коридор”, пролегающий из временно оккупированного Крыма через захваченные территории на Юге и до России.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.