Найбільший прорив у контрнаступі ЗСУ може статися після Токмака – генерал Тарнавський

Найбільший прорив Збройних сил України під час цього контрнаступу ще попереду. Українським захисникам потрібно спочатку звільнити місто Токмак (Запорізька область).

Про це заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський в інтерв’ю телеканалу CNN.

– Я вірю, що так (буде великий прорив, – Ред.). Гадаю, це станеться після Токмака. Зараз вони (війська РФ, – Ред.) покладаються на глибину своєї лінії оборони там, – зазначив Тарнавський.

Попри так звану лінію Суровікіна – систему оборонних укріплень на Півдні України, більшу проблему, за словами генерала, становлять перехрестя доріг, лісосмуги та мінні поля між лісосмугами.

Зараз дивляться

Як пояснив Тарнавський, зараз там досить “точно й грамотно” розташовані невеликі ворожі групи оборони. Але дії наших військових змушують окупантів “повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими групами”.

Генерал додав, що для успіху контрнаступу українським військам необхідно щонайменше дійти до міста Токмак.

– Токмак – це ціль-мінімум. Загальна мета – дістатися до наших державних кордонів, – наголосив Тарнавський.

Довгострокова мета України на південному фронті – зруйнувати “сухопутний коридор”, який пролягає із тимчасово окупованого Криму через захоплені території на Півдні та до Росії.

Джерело : CNN

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