Столб дыма до неба: появились спутниковые фото разрушенного штаба Черноморского флота РФ

В сети опубликованы первые спутниковые фото временно оккупированного Севастополя, на которых видны последствия ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ.

Снимки, в частности, обнародовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.

Recent videos from the ground showed multiple Ukrainian-operated Storm Shadow / SCALP cruise missiles hitting the site. pic.twitter.com/K57NHvAHha

New satellite imagery of Crimea shows smoke rising from Russia’s Black Sea Fleet headquarters in Sevastopol.

Фото, сделанные американской компанией Planet Labs, позволяют сравнить, как выглядел штаб 21 сентября (до удара) и 22 сентября – уже после ракетной атаки.

На спутниковом снимке от 22 сентября видно, как над штабом Черноморского флота РФ поднимается столб густого дыма.

Брэди Африк предположил, что удар по зданию был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP, которые Украина получила от британских и французских союзников.

– На недавних видеозаписях с земли видно, что по этому объекту попали несколько управляемых Украиной крылатых ракет Storm Shadow/SCALP, – отметил аналитик.

Еще ряд спутниковых фото от Planet Labs опубликовал проект Радио Свобода Крым.Реалии. Они также датированы 21 и 22 сентября.

На снимках заметно, что здание штаба было серьезно повреждено, а столб дыма и значительные разрушения видны даже из космоса.

Кроме того, журналисты обнародовали фото, опровергающее утверждения российских оккупантов о якобы “сбитии” всех ракет во время атаки. На снимке видим пылающий штаб Черноморского флота РФ за секунды до прилета еще одной ракеты.

Над зданием уже поднимается черный дым, а в небе – ракета, которая через мгновение поразит штаб.

Утверждение российской пропаганды о “сбитых” ракетах опровергает и опубликованное в сети видео повторного ракетного удара по штабу. На кадрах видно, как ракета четко попала в цель.

По оценкам аналитиков, в целом по штабу могли попасть от двух до трех ракет.

Slowed down and zoomed-in footage of the Ukrainian Storm Shadow/SCALP ALCM slamming into (and through) the roof of the Russian Black Sea Fleet headquarters. pic.twitter.com/c8mas1OzAg

We were incredibly lucky to have a pass by a satellite mere hours after the Ukrainian Storm Shadow/SCALP strike on the Russian Black Sea Fleet headquarters.

I have matched up available ground imagery with that satellite pass.

TLDR: The building isn’t looking great. pic.twitter.com/GHjZsfZooZ

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 23, 2023