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Юлия Соколова, редактор ленты

Столб дыма до неба: появились спутниковые фото разрушенного штаба Черноморского флота РФ

Удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі - вибух
Фото: Факти ICTV

В сети опубликованы первые спутниковые фото временно оккупированного Севастополя, на которых видны последствия ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ.

Снимки, в частности, обнародовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.

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Фото, сделанные американской компанией Planet Labs, позволяют сравнить, как выглядел штаб 21 сентября (до удара) и 22 сентября – уже после ракетной атаки.

На спутниковом снимке от 22 сентября видно, как над штабом Черноморского флота РФ поднимается столб густого дыма.

Брэди Африк предположил, что удар по зданию был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP, которые Украина получила от британских и французских союзников.

– На недавних видеозаписях с земли видно, что по этому объекту попали несколько управляемых Украиной крылатых ракет Storm Shadow/SCALP, – отметил аналитик.

Еще ряд спутниковых фото от Planet Labs опубликовал проект Радио Свобода Крым.Реалии. Они также датированы 21 и 22 сентября.

На снимках заметно, что здание штаба было серьезно повреждено, а столб дыма и значительные разрушения видны даже из космоса.

Кроме того, журналисты обнародовали фото, опровергающее утверждения российских оккупантов о якобы “сбитии” всех ракет во время атаки. На снимке видим пылающий штаб Черноморского флота РФ за секунды до прилета еще одной ракеты.

Над зданием уже поднимается черный дым, а в небе – ракета, которая через мгновение поразит штаб.

Утверждение российской пропаганды о “сбитых” ракетах опровергает и опубликованное в сети видео повторного ракетного удара по штабу. На кадрах видно, как ракета четко попала в цель.

По оценкам аналитиков, в целом по штабу могли попасть от двух до трех ракет.

Как известно, 22 сентября в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы, ракеты попали в штаб Черноморского флота РФ. Впоследствии появилось видео пожара в здании.

По данным Сил специальных операций, удар по штабу ЧФ РФ нанесли именно в тот момент, когда там на совещание собралось руководство российского флота. В ССО сообщили о десятках погибших и раненых оккупантов, среди которых и высший руководящий состав Черноморского флота РФ.

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Столб дыма до неба: появились спутниковые фото разрушенного штаба Черноморского флота РФ

Фото: Telegram Крымский ветер

Война в Украине, ВСУ, Крым, ракетний удар, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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