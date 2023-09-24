Після ударів по Криму колаборанти зрозуміли, що пора тікати — ВМС ЗСУ

Після успішних ударів по Криму деякі колаборанти зрозуміли, що пора переїжджати з окупованого півострова.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону Єдині новини.

– Ми ж усі маємо там знайомих (у Криму, — РЕД.), і деякі колаборанти вже зрозуміли, що треба кудись переміщуватись, – сказав він.

Плетенчук зазначив, що росіяни будуть приховувати втрати після удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

Зараз дивляться

– Але якщо буде йтися про високопосадовців командування Військово-морського флоту ЧФ РФ, то ці некрологи рано чи пізно обов’язково з’являться. Що стосується безпосередньо корабельного складу, то зараз не можемо сказати, що є якісь особливі новини з цього приводу, – додав речник.

22 вересня в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи, ракети влучили в штаб Чорноморського флоту РФ. Згодом з’явилося відео пожежі у будівлі.

За даними Сил спеціальних операцій, удар по штабу ЧФ РФ завдали саме в той момент, коли там на нараду зібралося керівництво російського флоту. В ССО повідомили про десятки загиблих і поранених окупантів, серед яких і вищий керівний склад Чорноморського флоту РФ.

Джерело: телемарафон

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