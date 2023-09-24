Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Уламки ракет впали в кількох районах Києва: серед постраждалих – діти
З 2 до 5 поверхи зруйновано: у Черкасах з-під завалів готелю рятують людей
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Після ударів по Криму колаборанти зрозуміли, що пора тікати — ВМС ЗСУ

керченський міст
Фото: Getty Images

Після успішних ударів по Криму деякі колаборанти зрозуміли, що пора переїжджати з окупованого півострова.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону Єдині новини.

– Ми ж усі маємо там знайомих (у Криму, — РЕД.), і деякі колаборанти вже зрозуміли, що треба кудись переміщуватись, – сказав він.

Плетенчук зазначив, що росіяни будуть приховувати втрати після удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

Зараз дивляться

– Але якщо буде йтися про високопосадовців командування Військово-морського флоту ЧФ РФ, то ці некрологи рано чи пізно обов’язково з’являться. Що стосується безпосередньо корабельного складу, то зараз не можемо сказати, що є якісь особливі новини з цього приводу, – додав речник.

22 вересня в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи, ракети влучили в штаб Чорноморського флоту РФ. Згодом з’явилося відео пожежі у будівлі.

За даними Сил спеціальних операцій, удар по штабу ЧФ РФ завдали саме в той момент, коли там на нараду зібралося керівництво російського флоту. В ССО повідомили про десятки загиблих і поранених окупантів, серед яких і вищий керівний склад Чорноморського флоту РФ.

Читайте також
ППО РФ в Криму не може впоратися із ракетами західного виробництва – Ігнат
Ракета, пуск ракети

Джерело: телемарафон

ВМС України, Крим, Чорне море
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ППО РФ в Криму не може впоратися із ракетами західного виробництва – Ігнат
Ракета, пуск ракети
У Криму вночі було чути постріли: що відомо
Вибух
Стануть більш масованими: експерт про удари по об’єктах РФ у Криму
Крим - інсталяція
Важливі для успіху контрнаступу: Тарнавський пояснив вплив ударів по Криму на окупантів
Вибух у Криму
Перечекати деокупацію: Верещук закликала українців виїхати з Криму
Ірина Верещук

Завантаження

Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості
Після ударів по Криму колаборанти зрозуміли, що пора тікати — ВМС ЗСУ
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Після ударів по Криму колаборанти зрозуміли, що пора тікати — ВМС ЗСУ
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Після ударів по Криму колаборанти зрозуміли, що пора тікати — ВМС ЗСУ
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Після ударів по Криму колаборанти зрозуміли, що пора тікати — ВМС ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь