Росія хотіла спричинити масовий голод в Україні у три етапи – The Guardian

Росія після повномасштабного вторгнення намагалася спричинити голод в Україні у три етапи.

Як пише The Guardian, прокурори та правозахисники хочуть задокументувати випадки, коли російські окупанти використовували голод як зброю війни, щоб надати докази Міжнародному кримінальному суду.

До кінця наступного року юридична компанія Global Rights Compliance працюватиме з українськими прокурорами над створенням досьє.

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Мета полягає в тому, щоб подати заяву відповідно до статті 15 Римського статуту, яка дозволяє третім сторонам надсилати інформацію про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС.

Юристи прагнуть добитися звинувачення для російського диктатора Володимира Путіна, як це сталося в березні, коли МКС видав ордер на арешт президента РФ за злочин незаконної депортації українських дітей в Росію з окупованих територій.

За даними старшого юриста Global Rights Compliance Юсуфа Хана, агресор почав використовувати голод проти українців одразу після початку повномасштабної війни, коли українські міста були взяті в облогу, а постачання продовольства припинилося.

Про це свідчить загибель 20 цивільних громадян у Чернігові вранці 16 березня 2022 року. Тоді російські осколкові бомби вибухнули біля супермаркету, де українці стояли в черзі за хлібом.

Крім того, слідчі документують злочини РФ при облозі Маріуполя. Постачання продовольства до міста було припинено, а коридори для гуманітарної допомоги заблоковані або розбомблені, що дуже ускладнило або унеможливило виїзд мирних жителів.

Друга фаза – знищення об’єктів, необхідних для виживання цивільного населення. Окупанти намагалися знищити запаси продовольства і води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій.

Як зазначив юрист, третім етапом є спроби Росії запобігти або обмежити експорт українських продуктів харчування.

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