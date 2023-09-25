Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Уламки ракет впали в кількох районах Києва: серед постраждалих – діти
Залишив військову частину і просив зловити його: у Харкові затримали втікача
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Росія хотіла спричинити масовий голод в Україні у три етапи – The Guardian

зерно
Фото: Depositphotos

Росія після повномасштабного вторгнення намагалася спричинити голод в Україні у три етапи.

Як пише The Guardian, прокурори та правозахисники хочуть задокументувати випадки, коли російські окупанти використовували голод як зброю війни, щоб надати докази Міжнародному кримінальному суду.

До кінця наступного року юридична компанія Global Rights Compliance працюватиме з українськими прокурорами над створенням досьє.

Зараз дивляться

Мета полягає в тому, щоб подати заяву відповідно до статті 15 Римського статуту, яка дозволяє третім сторонам надсилати інформацію про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС.

Юристи прагнуть добитися звинувачення для російського диктатора Володимира Путіна, як це сталося в березні, коли МКС видав ордер на арешт президента РФ за злочин незаконної депортації українських дітей в Росію з окупованих територій.

За даними старшого юриста Global Rights Compliance Юсуфа Хана, агресор почав використовувати голод проти українців одразу після початку повномасштабної війни, коли українські міста були взяті в облогу, а постачання продовольства припинилося.

Про це свідчить загибель 20 цивільних громадян у Чернігові вранці 16 березня 2022 року. Тоді російські осколкові бомби вибухнули біля супермаркету, де українці стояли в черзі за хлібом.

Крім того, слідчі документують злочини РФ при облозі Маріуполя. Постачання продовольства до міста було припинено, а коридори для гуманітарної допомоги заблоковані або розбомблені, що дуже ускладнило або унеможливило виїзд мирних жителів.

Друга фаза – знищення об’єктів, необхідних для виживання цивільного населення. Окупанти намагалися знищити запаси продовольства і води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій.

Як зазначив юрист, третім етапом є спроби Росії запобігти або обмежити експорт українських продуктів харчування.

Читайте також
Голод як спосіб ведення війни був постійно присутній в російській свідомості – Снайдер
Путін - зерно

Війна в Україні, Голод, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Пакети допомоги та спільне виробництво зброї з США: Зеленський підбив підсумки тижня
Володимир Зеленський
У Джанкої підірвали авто російського окупанта – ЗМІ
У Джанкої підірвали авто російського військовослужбовця
Експерт назвав два типи західного озброєння, яке змінить ситуацію на полі бою
ATACMS
РФ концентрує нові підрозділи у Бахмуті та його околицях – заступник комбата
російські солдати
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Ігри
Відео
Політика
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Росія хотіла спричинити масовий голод в Україні у три етапи – The Guardian
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Росія хотіла спричинити масовий голод в Україні у три етапи – The Guardian
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Росія хотіла спричинити масовий голод в Україні у три етапи – The Guardian
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Росія хотіла спричинити масовий голод в Україні у три етапи – The Guardian
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь