Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена

Военный Александр с позывным Схід утверждает, что остался один на меткомбинате Азовсталь в оккупированном Мариуполе после выхода украинских защитников, поскольку не захотел идти в плен к россиянам.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу PRESSING.

Боец рассказывает, что попросил своего командира не подавать его в списки для россиян, поэтому военного отнесли к без вести пропавшим.

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— Мне мой взвод пожал руку, пожелал удачи, — вспоминает военный.

Александр отметил, что Азовсталь является большой территорией, фактически городом в городе. По его словам, на территории комбината “было много неприметных мест, куда человек не захочет лезть”.

— Мы нашли там люки канализационные и нашли ход в сторону. Разобрали его. Там было подземное помещение метров 3 в глубину. И мы подготовили матрасы, одеяла, продукты, воду. Мы планировали оставаться вдвоем с побратимом, но в последний момент он отказался и решил выходить вместе со всеми, — отметил боец и добавил, что этот друг до сих пор остается в российском плену.

Схід скрывался в этом помещении неделю. Он обдумывал различные сценарии выхода, придумывал разные варианты, что будет говорить, если попадет в плен.

— Просто был в раздумьях. Это была сплошная темнота. Больше спал, чтобы быстрее прошло время. На седьмой день я очень плохо себя чувствовал, поэтому решил, что если не вылезу, то просто умру. Поэтому на седьмой день я принял решение выходить, — говорит защитник.

Он переоделся в гражданскую одежду, разобрал оружие и спрятал его.

— Это была ночь. Я просто начал выходить. Враг себя демаскировал, потому что жег костры на блокопостах, громко разговаривал, светил фонарями, поэтому я видел, где они дислоцируются. Искал места, где буду проходить. Шел достаточно долго, потому что должен был прислушиваться к местности, слушать, есть ли поблизости враг. Но я смог успешно дойти до города (очевидно, боец имеет в виду переход от территории самой Азовстали к кварталам Мариуполя. — Ред.). Пройдя 200 км пешком, стерев ноги в кровь, я сумел получить свободу, — отметил Схід и обещает рассказать подробности в своей книге.

Сейчас военнослужащий вернулся в строй и воюет в составе 3-й штурмовой бригады.

Напомним, с 24 февраля 2022 года, несмотря на беспощадные обстрелы, украинские военные продолжали бои на территории Мариуполя против российских захватчиков.

С конца апреля защитники города были заблокированы на заводе Азовсталь. Среди них – представители полка Нацгвардии Азов, морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Военные просили мир о спасении: морпехи – об экстракции, Азов – об эвакуации раненых.

Украина провела переговоры с Россией и в середине мая 2022 года украинское военное командование приказало защитникам Мариуполя прекратить оборону города и сдаться в плен россиянам. Решение было принято для сохранения жизни военнослужащих.

Выход защитников Азовстали продолжался с 16 по 20 мая. По данным российской стороны, в целом с территории меткомбината вышли 2439 бойцов.

Фото: скриншот из видео PRESSING

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