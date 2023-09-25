Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону

Військовий Олександр з позивним Схід стверджує, що залишився сам на меткомбінаті Азовсталь в окупованому Маріуполі після виходу українських захисників, бо не захотів йти у полон до росіян.

Про це він розповів в інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING.

Боєць зазначив, що попросив свого командира не подавати його у списки для росіян, тому військового віднесли до безвісти зниклих.

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– Мені мій взвод потиснув руку, побажав успіху, – пригадує військовий.

Олександр зазначив, що Азовсталь є великою територією, фактично містом у місті. За його словами, на території комбінату “було багато непримітних місць, куди людина не захоче лізти”.

– Ми знайшли там люки каналізаційні і знайшли хід убік. Розібрали його. Там було підземне приміщення метрів 3 у глибину. І ми підготували матраци, ковдри, харчі, воду. Ми планували залишатися удвох з побратимом, але в останній момент він відмовився і вирішив виходити разом з усіма, – зазначив боєць і додав, що цей друг досі залишається у російському полоні.

Схід переховувався у цьому приміщенні тиждень. Він обдумував різні сценарії виходу, вигадував різні варіанти, що буде казати, якщо потрапить у полон.

– Просто був у роздумах. Це була суцільна темрява. Більше спав, щоб швидше пройшов час. На сьомий день я дуже погано себе почував, тому вирішив, що якщо не вилізу, то просто помру. Тому на сьомий день я ухвалив рішення виходити, – каже захисник.

Він переодягнувся у цивільний одяг, розібрав зброю і заховав її.

– Це була ніч. Я просто почав виходити. Ворог себе демаскував, бо палив вогнища на блокопостах, голосно розмовляв, світив ліхтарями, тому я бачив, де вони дислокуються. Шукав місця, де буду проходити. Йшов достатньо довго, бо мав прислухатися до місцевості, слухати, чи є поблизу ворог. Але я зміг успішно дійти до міста (очевидно, боєць має на увазі перехід від території самої Азовсталі до кварталів Маріуполя. – Ред.). Пройшовши 200 км пішки, стерши ноги в кров, я зумів здобути свободу, – зазначив Схід та обіцяє розповісти подробиці у своїй книзі.

Зараз військовослужбовець повернувся в стрій та воює у складі 3-ї штурмової бригади.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року, попри нещадні обстріли, українські військові продовжували бої на території Маріуполя проти російських загарбників.

З кінця квітня захисники міста були заблоковані на заводі Азовсталь. Серед них – представники полку Нацгвардії Азов, морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Військові просили світ про порятунок: морпіхи – про екстракцію, Азов – про евакуацію поранених.

Україна провела переговори з Росією і всередині травня 2022 року українське військове командування наказало захисникам Маріуполя припинити оборону міста і здатися в полон росіянам. Рішення було ухвалене для збереження життя військовослужбовців.

Вихід захисників Азовсталі тривав з 16 по 20 травня. За даними російської сторони, загалом з території меткомбінату вийшли 2439 бійців.

Фото: скриншот з відео PRESSING

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